Myriam Hernández lanzará álbum de Navidad tras ganar el Grammy: "Va a ser mi regalo para el público"

Junto con el reciente lanzamiento de su nuevo disco Sinergia la artista produjo un álbum de canciones navideñas que será publicado el próximo 2 de diciembre. La primera canción que podemos escuchar de este trabajo se titula ‘Luz’ un tema compuesto por Jacobo Calderón.

“Esta canción tan alegre nos anticipa la navidad, ese va a ser mi regalo para el público, el 2 de diciembre sale el álbum completo, mientras tanto hemos sacado dos sencillos “Navidad, Navidad” y “Luz” que ya pasó las 2 millones de reproducciones”.

Revisa la entrevista a la artista nacional, Myriam Hernández.

Excelencia Musical

En una ceremonia realizada en Las Vegas la cantante y compositora chilena fue galardonada con el Premio a la Excelencia Musical de la Academia Latina de la Grabación.

“Fue tan emocionante desde que me llamó el presidente de los Grammy, cuando me dice que quiere hacer una videollamada me puse nerviosa, pensé que me iban a invitar a animar, a cantar, a presentar premios o que quizás gané algo. Y finalmente me dice “hemos decidido con la academia que te vamos a premiar con el Grammy a la excelencia. Me puse a llorar y lloraba, me corrían las lágrimas, él se emocionó también”.

El día de la ceremonia

“Cuando recibí el premio fue de nuevo emocionante, desperté pensando en mis abuelos, yo a los 4 años, mis papás me tuvieron jóvenes, se fueron a vivir con ellos. Entonces yo era la niña chiche, en una casa con música, mis abuelos me metieron en esto. Estaba melancólica pero contenta”.

La intérprete chilena ha compartido sus emociones y fotografías en redes sociales donde agradeció el reconocimiento otorgado por la Academia Latina de la Grabación, un galardón dedicado a artistas que han realizado contribuciones creativas de excepcional importancia artística en el campo de la grabación durante sus carreras aportando un valor añadido para la música y comunidades latinas.

“Siento que he tenido un sueño desde niña, que era cantarle al amor, lo he llevado por todos los lugares donde he podido hacerlo, no me he puesto límites ni expectativas, me gusta sorprenderme con las cosas que me da la vida, que me da Dios”.