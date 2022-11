Pdta. de la Confusam por paro: "No es mejoras salariales, es contribuir en atención a los usuarios"

Este martes la Confederación Nacional de Funcionarios de la Salud Municipal (Confusam) se encuentra realizando una paralización de actividades a nivel nacional.

Eso en respuesta a los recursos destinados a la Atención Primaria de Salud (APS) en la Ley de Presupuestos 2023, que acusan son insuficientes.

El viernes la comisión mixta aprobó que se otorgue $10.000 por paciente, lo que se traduce en un aumento de solo $100.

En el gremio señalaron que la cifra acordada en el Congreso no responde a la realidad, considerando sobre todo el contexto inflacionario.

La paralización está convocada a partir de las 08:00 horas, aunque se dispuso de turnos éticos y que la “urgencia” de la APS, los SAPU y SAR, funcione con normalidad.

“Vamos rumbo a Valparaíso a nuestra marcha como organización nacional. Nosotros tenemos este paro que partió a las 8 de la mañana, donde nuestras 27 federaciones han acatado el llamado, es un éxito apoyar la movilización cuyo único objetivo es mayor per capita para la atención primaria. El Gobierno llegó a acuerdos donde queda un per capita de 10 mil pesos como valor por cada paciente inscrito y validado en los centros de salud. No significa un avance en presupuesto, es una perdida porque estos 10 mil pesos reflejan el 10% de la inflación que tenemos en el país y que el Banco Central proyecta en un 12%. Hay que recuperar la inflación poniendo un piso de $10.135 para conversar y aproximarnos a un per capita de $10.550”, asegura sobre la eventual negociación.

Revisa la entrevista a la presidenta de la Confusam, Gabriela Flores.

“Nos obligaron a hacer el paro, nosotros expusimos y estuvimos trabajando con los parlamentarios. No sé si no se entendió, pero no son suficientes para adquisición de fármacos e infraestructura. Se requieren manos para dar la atención”.

Además contó que como organización continúan trabajando para cubrir la demanda en la salud: “Hay turnos éticos para quienes requieren atención urgente. Estamos entregando fármacos, la alimentación complementaria a los casos sociales que estaban citados el día de hoy, la vacunación se sigue haciendo. No podemos dañar a la población por la cual nosotros estamos luchando para que le lleguen recursos y que los empleadores puedan entregar una atención de calidad”.