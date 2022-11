Le robaron su celular en Zara Costanera y fue amenazada con arma: "Esto pasa todos los días"

Una mujer denunció haber sido víctima del robo de su celular al interior de una tienda comercial en el Mall Costanera Center de la Región Metropolitana, en dónde incluso acusó qué la delincuente que hurtó sus pertenencias le mostró una presunta arma de fuego que llevaba en el bolsillo para amenazarla.

Se trata de Muriel Aravena (35), quién relató cómo se sintió luego de haber sido asaltada, y que nadie en el centro comercial o la tienda le prestara ayuda o contención.

“Nadie se ha contactado conmigo, estaba sola, me importaba bloquear mis cosas. Dejé una denuncia, escribí a grandes rasgos lo que me pasó, me sentía súper insegura. Me dieron la respuesta de que como había sido en Zara, cada tienda se hacia cargo de su seguridad, entonces Costanera Center no podía hacerse cargo. Me enviaron otro mail, revisaron cámaras, no se veía nada y cerraron el caso”.

No era el primer robo dentro de la tienda

El hecho ocurrió el pasado 3 de noviembre del 2022, cuando Muriel fue hasta el Costanera Center. En detalle, la mujer solo iba a cambiar una prenda de vestir en la tienda Zara, acción que finalmente se transformó en una pesadilla.

“Yo estaba tranquila con mi cartera y mi celular, y lo guardé en mi chaqueta. De repente mi reloj inteligente empezó a sonar y me di cuenta de que no tenía mi celular, me di vuelta y vi a la persona que me lo sacó, era una mujer, no miré con mayor detención, pero ella se levantó la chaqueta y me mostró algo que tenía el pantalón. Yo creo que era un arma de fuego, y me amenazó”.

Por miedo a represalias, Muriel quedó congelada y decidió no decir nada, esperó un poco y acusó el hecho al guardia del local, y habló con el gerente de la tienda; sin embargo, no le dieron la respuesta que ella buscaba.

“Al final hablé con una funcionaria, y me dijo: “‘¿De qué sirve ver las cámaras, si siempre roban celulares””, en donde también dio a entender de que ellos también habían sido víctimas de robos. “Fue cero ayuda, no se hicieron cargo y lo minimizaron. Yo estaba muy triste”, indicó Muriel.

“¿Vienes de H&M o de Zara?”

Tras el impresionante hecho, la cajera de la tienda le dijo a Muriel que fuera a otro local para bloquear su celular, y cuando llegó y relató lo que le había pasado, le respondieron: “¿De dónde vienes, del H&M o de Zara?”. Ahí fue el momento en que Aravena se percató de que esta no era la primera vez, ni iba a ser la última, en que una mujer sufriera un robo en el lugar.

En esa misma línea, se dejó entrever que la autora del robo es parte de un grupo de mujeres que se dedica al robo de celulares en diferentes tiendas de diferentes malls capitalinos, y tienen el mismo modus operandi en contra de mujeres jóvenes que están solas.

“Parece que es una banda que va rotando por los malls y escoge estas tiendas”, asegura Muriel.

Además aseguró que luego de publicarlo en twitter descubrió que esta situación era mucho más común de lo que pensaba.