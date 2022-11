Ximena Rincón: "La decisión de quién es el Fiscal Nacional es de las más importantes que tenemos"

Luego de que la Corte Suprema anunciara la quina de candidatos para el Fiscal Nacional, en la Cámara Alta sugieren como propuesta que se escuchen a todos los aspirantes antes de la nominación del presidente Gabriel Boric.

Revisa la entrevista a Ximena Rincón, senadora de Demócratas.

“Surgió toda una polémica porque la senadora Luz Ebensperger había ido a escuchar en la audiencia pública a los 17 candidatos. Me pareció increíble que se hiciera una polémica, y luego empezó una seguidilla de preguntas en torno a si estaba bien que recibiéramos o no, nos juntáramos o no. De manera transparente me parece que poder escuchar a los 5 candidatos para saber lo que piensa cada uno, para cuando el presidente haga su propuesta, es no solo transparente si no, que muy sano. Todo el país se enteraría de la propuesta de los candidatos y cuando el presidente elija habría una claridad respecto de quién es la persona que selecciona y propone para el Senado de la república”, asegura Ximena Rincón, apoyando esta iniciativa de la corte.

E insiste en que una decisión así no es inmiscuirse.

En cuanto a la futura selección, la senadora asegura: “No conozco a los candidatos, no sé quienes son, no tengo relaciones con ellos. Ninguno es de mi región, he leído alguna noticia pero no es parte del círculo de donde me muevo”.

Y finalizó recalcando en la importancia de esta elección: “Muere gente todos los días y no pasa nada. La decisión de quién es el fiscal nacional no es una decisión menor, es de las más importantes que tenemos que tomar como Senado y país”.