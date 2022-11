Economía: "Siempre que las tasas se mantengan elevadas son convenientes los depósitos a plazo"

¿Está pensando en tomar un crédito hipotecario?, ¿Tiene un depósito a plazo y está evaluando qué hacer con él? Luego de meses con tasas de interés históricamente alta, tras la inflación “moderada” -comparada a los que veíamos hace meses- del 0,5% para octubre informada por el INE ayer. Se va confirmando la posibilidad de que el Banco Central Comience a pensar en una baja en las Tasas de Política Monetaria. ¿Cómo nos impacta eso?

Revisa la entrevista a Carolina Molinare, Investigadora del Observatorio del Contexto Económico de la Universidad Diego Portales.

“Lo que sucede es que el dato inflacionario registrado en octubre sorprendió, la variación del 0,5% estaba debajo de lo que esperaba el mercado, ¿Qué ocurre con la tasa inflacionaria? Es probable que se mantenga. Si se empieza a confirmar esta tendencia de manera más rápida es probable que la TPM baje en el primer trimestre del 2023. Las desaceleraciones se dan de acuerdo a las expectativas, podría ser al principio del próximo año”.

“El crédito de consumo e hipotecario. El primero responde netamente respecto a sus tasas a lo que es los movimientos de la TPM del Banco Central, como no esperamos cambios para finales de este año, los créditos de consumo sería recomendable esperar para tomarlos. El crédito hipotecario en el corto plazo no responde a las variaciones de la TPM, si no que responde a una proyección de lo que uno mira a mediano plazo”.

“Siempre que las tasas se mantengan elevadas es conveniente mantener los depósitos a plazo, es una buena decisión de inversión ahorrar bajo este tipo de mecanismos. Hay que ir mirando la proyección de rentabilidad que tengan y las tasas de interés”.

“La UF se ajusta con respecto a la variación intermensual que tiene la inflación. Vemos que durante todo este año ha sido relativamente alta. Hoy vamos en un proceso de ajuste por lo que la UF va a empezar a subir pero de manera menos desacelerada, eso nos antepone a cómo deberían estar fluctuando los valores de lo que se cotiza y paga en UF.