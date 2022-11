Va a terminar un mágister a España y le pagan dieta completa: El caso de la Senadora Paulina Núñez

Una nueva polémica se ha desatado en el mundo político.

La senadora Paulina Núñez, Jefa del Comité de Renovación Nacional, se encuentra actualmente terminando un mágister en España. A pesar de que su salida fue aprobada por la Cámara Alta y se afirma que se cumple la norma constitucional, se le continúa pagando su dieta parlamentaria.

Situación que ella misma intentó que no se hiciera efectiva, según una entrevista que dio en La Tercera, donde también aseguró que a su regreso devolvería ese dinero”.

Desde distintos sectores están intentando que se modifique la norma en cuanto a la que establece los plazos en los que se efectúan las ausencias.

Para hablar sobre este tema, tomamos contacto con Pedro Araya, Senador IND-PPD de Antofagasta.

“Para mí fue una sorpresa lo que dijo Paulina Núñez sobre que el Senado le había rechazado el permiso sin goce de remuneraciones. Por razones personales, no he podido asistir y he pedido el permiso, me lo han concedido y me han hecho los descuentos por los días que no he trabajado”.

El reglamento dice que no se pueden ausentar por más de 30 días del territorio nacional.

“Siempre se piden para incidir en los quórum, porque si un parlamentario viaja fuera por razones personales o misión oficial y está menos de 30 días fuera del país, se mantiene el quórum como que estuviera en ejercicio. Si él pide autorización para salir por sobre 30 días, la Constitución no lo cuenta para efectos de quórum. Ahora se está jugando al momento de las votaciones”, asegura Pedro Araya.

“Quiero pedir una explicación por parte del Senado, todos los funcionarios públicos nos regimos por distintas normas y hasta dónde sé, yo no conozco que exista una norma que uno no pueda pedir permiso sin goce de sueldo, entre otras cosas. Todo el país se merece que esto se aclaré, cierra”.