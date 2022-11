En Coyhaique están pensando en organizar un bingo para pagar el sueldo de los profesores

La situación que se vive en Coyhaique es compleja, así lo cuenta su alcalde, Carlos Gatica, debido a que todos los meses tienen que usar 250 millones del fondo compu municipal para suplir los gastos de educación.

El problema es tan grave que incluso han pensado en organizar un bingo para poder pagar el sueldo de los profesores.

“Esto es efectivo. Una vez que el Gobierno no nos ha dado respuesta a un requerimiento que venimos hablando de las complicaciones que tenemos en materia de recursos desde junio. La educación tiene un deficit estructural, tenemos un gasto que es fijo, pero un ingreso que no es permanente y que va disminuyendo cada día más. Se paga por asistencia de los alumnos a clases, eso ha ido aumentando las brechas. El deficit lo paga el municipio, afectando las funciones en ámbitos sociales en términos de pandemia entre ayudas y todo eso, medio ambiente, pago de luminarias y finalmente de verdad esto lo venimos diciendo de junio, nos hemos reunido tres veces con el ministro. Habla de la total y absoluta desesperación que tenemos como municipio, de no saber qué más hacer para tener los recursos para cumplir con las cotizaciones previsionales de los trabajadores que son parte de su sueldo, si no no pueden jubilar y se quedan sin salud en caso de enfermedad y eso es crítico”.

El alcalde asegura además que en reiteradas ocasiones se ha reunido con el ministro de Educación sin obtener una solución concreta.