Crisis en la salud mental: "Con las redes sociales se disparó la curva de autolesiones y depresión"

La Defensoría de la Niñez presentó un estudio que busca crear una nueva red de salud mental para niños, niñas y adolescentes. En tanto, la investigación reveló que 4 de cada 10 adolescentes que requieren atención de profesionales de la salud mental, no la han recibido.

Revisa la entrevista a Anneliese Dörr, Doctora en Psicología de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile.

“Es bien alarmante, hay demasiado porcentaje de síntomas relacionados con problemas a la salud mental en jóvenes de 14 y 17 años sobretodo. Me preocupa que un 92% está con síntomas depresivos y un 78% de la muestra se provocaba autolesiones. La tecnología, nos comunicamos mucho menos, los amigos virtuales que no son reales, un dedito para arriba, te apruebo no permanece en el tiempo. Los padres e instituciones que ayudan a entrar en la adultez, los están dejando solos, quieren ser amigos, los colegios no cumplen el rol fundamental que es guiar, la religión la tiraron por ele excusado. Se está dejando solo al joven con su malestar, ellos no saben cómo ponerle al malestar”, asegura.

Y además agrega que “Con las redes sociales se disparó la curva de autolesiones y síntomas depresivos. Se deja de tener un contacto real, se pasa muchas horas en eso virtual”.