Vocero Parque Las Salinas: "El Gobierno de Gabriel Boric rechazó la salud de las personas"

Este lunes el Comité de Ministros votó el destino del “Proyecto de Saneamiento del Terreno Las Salinas” en Viña del Mar, tratando más de una veintena de reclamaciones ambientales contra la iniciativa. A pesar de esto, se autorizó el saneamiento y se dejó en espera la aprobación del proyecto inmobiliario.

El proyecto de saneamiento tiene un presupuesto de US$55 millones y, dentro de todos los puntos negativos que le ven sus detractores, este es ampliamente resistido por la posible presencia de contaminantes.

Aquello fue reconocido por las Fuerzas Armadas: se investiga la presencia de benceno, etilbenceno y naftaleno, entre otros.

“Proponemos la atenuación natural monitorizada, es la de más alto uso internacional. Se hacen saneamientos así porque es un método in situ, sin movimiento de tierras. Lo que pasó hoy es de total gravedad, la vida de las personas se pone en riesgo, el comunicado es una vergüenza. Este químico es cancerígeno para el sistema nervioso. Es atentar contra los derechos humanos de las comunidades que están alrededor de Las Salinas”.

Pese a todo lo anterior, la dimensión política del conflicto se tomó la previa de la resolución.

Eso especialmente con la encendida interpelación que le hizo al presidente Gabriel Boric y a su gestión la alcaldesa de Viña del Mar, Macarena Ripamonti.

La jefa comunal le enrostró al Gobernante su compromiso medioambiental y la defensa y firma que él mismo hizo de Escazú, el primer tratado ambiental de América Latina y el Caribe que releva la justicia en esos temas.

Revisa la entrevista al vocero del Movimiento Parque Las Salinas, Gonzalo Pavez.

“Tristes, con el corazón partido, pero con el ímpetu de ir a Valparaíso y dar vuelta el escenario. El Gobierno de Gabriel Boric hoy no rechazó la solicitud de Macarena Ripamonti o el Gobernador Mondaca, rechazó la salud de las personas, de una población que ha sido expuesta por 100 años a contaminantes cancerígenos que jamás ha sido estudiado. La salud nunca ha sido tema en esta zona de sacrificio. No se escucharon los argumentos. La gente de Santiago, el Comité de ministros no conocían el proyecto”.

El vocero del movimiento además aseguró que “Vamos a ir por daño ambiental contra los responsables, van a haber responsabilidades políticas”.