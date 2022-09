Análisis Político: "No existe un experto neutral, hay que combinar saberes técnicos y políticos"

Ha pasado una semana del plebiscito de salida que con un 61,86% versus un 38,14% le dio el triunfo al Rechazo por sobre la opción que aprobaba la carta fundamental escrita en la Convención Constitucional.

Hoy se reúnen nuevamente los actores políticos para trabajar de cara a un nuevo proceso constitucional.

Los jefes de bancada, presidentes de partido y presidencias de ambas cámaras reinician el diálogo.

Lo hacen en medio de denuncias de amenazas contra parlamentarios, la desconfianza del oficialismo con un sector de la oposición, y el debate abierto sobre fórmulas que incluyan a convencionales electos y expertos designados.

“Estamos en un escenario de incertidumbre. Ha pasado una semana y no hay mucha claridad de cómo sigue el proceso constituyente. No hay dudas que la gente quiere un cambio pero no tenemos claro cómo va a ser ese cambio. Hoy se reúnen los partidos políticos con representación parlamentaria para seguir la tratativa en el Congreso, se está instalando la idea de crear una comisión de técnicos o expertos que podrían plantear los bordes de lo que hay que tener en cuenta”.

Revisa las declaraciones de Marco Moreno, Director de la Escuela de Gobierno y Comunicaciones Universidad Central.

Una de las discusiones más comunes es acerca de cómo se realizará este nuevo proceso.

“La solución que se defina debe tener un componente alto de legitimidad. El Congreso es de las instituciones que está más abajo en la aprobación de la ciudadanía. Las opciones que nos van quedando son una Convención. Están los límites que se han planteado, tiempo, números, composición paritaria. Poner por arriba a los expertos es algo que se revisaría. Deben competir en listas con el resto de los ciudadanos”.

Además se ha postulado que en esta nueva oportunidad el texto debiera ser trabajado por expertos para evitar los errores que presentó el texto propuesto por la Convención Constitucional.

“El texto constitucional es una norma que fija reglas del juego, se requiere de política para construir acuerdos. No existe un experto neutral. Hay que combinar saberes técnicos y políticos. Deben ser personas que tengan ese componente. En la Convención habían muchos expertos”.

Sigue también en duda el pensamiento de un sector nuevo de la ciudadanía que logró ser un importante peso para el triunfo del Rechazo.

“Hay una parte de la ciudadanía que no sabemos que está pensando. Es una mayoría silenciosa.