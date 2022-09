Más de medio millón de personas presentaron excusas para no participar en el plebiscito

Son cuatro las excusas que aceptó el Servel para no participar del plebiscito de salida, pero solo una de estas implicó que la persona tenía que presentarse en una comisaría. Se trata de quienes se encuentren a más de 200 kilómetros de distancia de su lugar de votación.

Revisa la entrevista al Capitán Óscar Llantén, Comunicaciones Sociales de Carabineros.

“Más de 500 mil personas realizaron durante la jornada del 4 de septiembre el contar excusas en cuarteles de Carabineros a lo largo del país. Hubo bastantes personas que acudieron para dejar la constancia, sólo por encontrarse a más de 200 km respecto de su local de votación”.

El Capitán nos contó además que incluso se acogieron constancias pasado la medianoche en Calama y Punta Arenas.

Citaciones

Según se estableció por ley, esta elección fue de carácter obligatoria para quienes tengan su domicilio electoral inscrito en suelo nacional. Esto implica que los mayores de 18 años que vivan en Chile (sean chilenos o extranjeros con más de 5 años de residencia en el país) que no voten en el proceso y no presenten excusas, deben pagar multa.

Esta última va desde las 0,5 a 3 Unidades Tributarias Mensuales (entre 29 mil y $74 mil pesos chilenos), para las personas habilitadas.

No obstante, no todas las personas debían excusarse presencialmente, las demás deben esperar a ser notificadas en sus hogares.

“El juez de juzgado de policía local está en condiciones de citar a quienes no efectuaron su voto. Hay condiciones específicas como estar con enfermedad que no le permita salir, coronavirus, etc. Otro impedimento grave es quienes extraviaron su cédula de identidad, accidentes de tránsito que impidieron que las personas pudieran concurrir en el plebiscito de ayer. Esta es una fase de este proceso que concluye cuando son citados”.