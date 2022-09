Sin barcaza para el plebiscito: El temor de los habitantes de la Isla Santa María

Cuando quedan 3 días para el plebiscito de salida sobre una Nueva Constitución para Chile son muchas las interrogantes de la ciudadanía en cuanto a este día de elecciones.

Así también la incertidumbre que sienten los habitantes de la Isla Santa María que requieren una barcaza para poder movilizarse a sus locales de votación.

“Lleva 6 días desconectando la isla (la barcaza), no sabemos si hay un plan por el tema de las elecciones”.

Para hablar más sobre esta grave situación, tomamos contacto con Aurora Chamorro, Pdta. Junta de Vecinos de la Isla Santa María.

“El estado dictamina pero no mira las localidades. Más de 80 personas están en la misma situación, están saliendo votando en otros lugares: Concepción, San Pedro, etc. Es preocupante a qué hora llegan al continente a votar y a qué hora es el regreso, no hay una coordinación específica. No se preocupan en la estructura del viaje. Si tú no vas a votar te van a cobrar. La barcaza demora 3 horas y media, hay que tomar locomoción, pueden ser 7 horas sin contar a la gente que está votando” y agrega que a esto se le suma la dificultad de no poder asegurar que la barcaza traiga de vuelta a los electores.

“Tendría que haber mirado la excepcionalidad de esto. Se trabajó porque hubieran dos lugares de votaciones. Puerto sur y Puerto norte para que no pasara esto”, cierra.