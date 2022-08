Análisis Político: "Un cambio de gabinete podría romper la tendencia, que se imponga el Apruebo"

Quedan 13 días para el próximo plebiscito de salida para definir si la ciudadanía opta por la Constitución actual o la propuesta que trabajó la Convención Constitucional.

Este viernes se publicó la última encuesta Plaza Pública de Cadem antes del plebiscito. De acuerdo a los resultados, el Rechazo se impondría con un 46% de las preferencias el próximo 4 de septiembre.

Si bien mantuvo el mismo porcentaje que la medición pasada (14 de agosto), estiró su ventaja sobre el Apruebo. Esta última opción retrocedió un punto y llegó al 37%.

Además, un 17% de los encuestados se mantiene indeciso respecto a su voto.

“Ya no podemos hablar de las encuestas de formas pública, sin embargo, quedan 13 días de campaña, en política es mucho tiempo. Vamos a conocer pronósticos que van a circular por redes sociales, pueden ser más acertados, porque mientras más se acerque a la elección el sondeo, pueden ser más certeros”.

Revisa las declaraciones de Marco Moreno, Director de la Escuela de Gobierno y Comunicaciones Universidad Central.

“La gente está empezando a pensar en el día 5, en el sentido de los escenarios que se pueden abrir. Las encuestas no sirven para tratar de comprender lo que queremos entender hoy día, no calculan el votante probable y hay variables que no se comportan de manera regular. Eso hace que se ponga en duda el carácter predictor de las encuestas”.

Escenarios electorales

“Un cambio de gabinete podría romper la tendencia, es un cambio inesperado, un escenario disruptivo. Podría imponerse el Apruebo. No sabemos si el Gobierno está dispuesto a hacer un quiebre. Otro escenario posible es que gane el Rechazo de manera estrecha o amplia, lo mismo en viceversa. Son escenarios distintos”.

“Las encuestas son predictores pero trabajar por escenarios te lleva a prever”.