Gte. AGEPEC por conciertos masivos: "No existe aforo cerrado en ninguna parte del mundo"

La Fase Amarilla, que permite un máximo de 10 mil personas para los espectáculos masivos, es el principal impedimento. Desde la Asociación Gremial de Empresas Productoras, aseguran que muchas de ellas podrían quebrar si no cambian las restricciones sanitarias.

“Llevamos la voz de los trabajadores de este sector. Hubo una reunión ayer de urgencia, hubiésemos esperado que las cosas no tengan que llegar a un límite para que se produzcan las conversaciones, pero al menos sucedió. Con todos los elementos en la mano, nos hemos dado cuenta de que la debacle es que Chile sea faltado por todos estos espectáculos. Quedan personas sin ir y sin trabajo”.

Días inciertos atraviesa la industria del entretenimiento local a semanas del arribo de importantes y masivos conciertos musicales de talla internacional, los cuales podrían ser cancelados a causa a las vigentes restricciones sanitarias de la pandemia.

El problema radica en la actual fase del plan Seguimos Cuidándonos Paso a Paso en la que se encuentran las comunas donde se realizarán algunos de los shows más esperados de este segundo semestre (Santiago, La Florida, Ñuñoa), que a su vez recibirán espectáculos de Rosalía, Dua Lipa, Coldplay, Guns N’ Roses, Ana Gabriel y Daddy Yankee, entre otros.

Revisa la entrevista al Gerente de AGEPEC, Jorge Ramírez.

En cuanto a las medidas de seguridad por la pandemia, Ramírez dice “Si no están al día no van a poder entrar. Hablamos de proponer vacunas en sectores cercanos a donde se van a desarrollar estos eventos. Tenemos una luz de esperanza y la obligación de no quedarnos anacrónicamente en esto. La autoridad debería entregar novedades respecto de esto. Yo estoy esta vez, optimista. Podemos darles la data de quienes asisten a estos conciertos”.

Y aseguró que se conversó sobre la “Llave para el ingreso y clave para la apertura”.