Javiera Contador y estreno de "La Incondicional": "Ahora tengo un playlist sólo de LuisMi"

Javiera Contador, Vivianne Dietz, Montserrat Ballarin, Francisca Imboden, Mariela Mignot, Koke Santa Ana y Carmen Gloria Bresky son parte del elenco que trae al teatro “La Incondicional”, un musical que trae de vueltas las románticas canciones del ídolo azteca.

Así, y en el contexto del Festival de Viña del Mar, en 1994, la vida de un grupo de fanáticas del cantante cambiará del cielo a la tierra cuando una revista lance un concurso para ganar una “once frente al mar” con el ídolo mexicano, provocando todo lo que esté en sus manos para obtener el codiciado premio; arriesgando la amistad que las une… e incluso llegando a cometer actos reñidos con la ley.

Revisa la entrevista a la actriz nacional, Javiera Contador.

“Estrenamos obra mañana en el Nescafé de las Artes: La Incondicional. Llevan trabajando harto tiempo realizando musicales y ahora les bajó el amor por Luismi, que siempre le han tenido”.

Su fanatismo trabajado

“He llegado a entender, Luis Miguel tiene algo que te entra en las venas. Yo me acuesto y me levanto escuchando Luis Miguel. Tiene mucho humor, es un elenco bien de comedia, nos hemos reído mucho haciéndola. Lleva coreografía, drama, investigación policial. Esto transcurre en Viña del 94´, eran puros hits”.

“Con la serie me bajó todo el amor que no tenía por él. Cuando me llamaron para la obra yo ya estaba con este reencuentro, entonces fue súper lindo”.

CULTURA CAPITAL y TEATRO NESCAFÉ DE LAS ARTES presentan:

“La Incondicional”

Jueves 4 de agosto – 20:30 horas.

Viernes 5 de agosto – 20:30 horas.

Sábado 6 de agosto – 20:30 horas.

Domingo 7 de agosto – 19:30 horas.

Jueves 11 de agosto – 20:30 horas.

Viernes 12 de agosto – 20:30 horas.

Sábado 13 de agosto – 20:30 horas.

Domingo 14 de agosto – 19:30 horas.

*Valores: 12.000 a 20.000 pesos (20% dscto. socios Comunidad de las Artes y Club La Tercera).

*Venta: boletería teatro y a través del sistema Ticketek.

-Se solicitará pase de movilidad habilitado al leer código QR de cédula de identidad (requerido para mayores de 18 años).

-Uso de mascarilla en todo momento.