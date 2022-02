Analista Internacional: "No sabemos si tras esta acción bélica se recupere el diálogo diplomático"

Continúa el Conflicto Rusia-Ucrania ¿Después de la invasión qué viene?, ¿Cuál es el perfil del presidente ruso y por qué invadió Ucrania?

Lo hablamos con el analista internacional, Andrés Servin.

“Probablemente algún proceso de transición política en Ucrania permita llegar a un tipo de acuerdo que se cumpla. Cese al fuego por un lado y por otro el reconocimiento de las repúblicas de Donetsk y Lugansk. Rusia ya ha reconocido estas repúblicas como autónomas, el acuerdo planteaba que fueran repúblicas en el marco de un estado federativo ucraniano. En este contexto lo que percibe Rusia es una amenaza por la posibilidad de que Ucrania se incorpore a la OTAN y llegue hasta sus fronteras y presione a Rusia. Por otro lado ha decidido Putin esta acción radical de un desembarco armado”.

“No creo que el gobierno actual encabezado por el presidente Zelenski este dispuesto a abandonar su posición y consecuentemente va a ser una negociación difícil en términos de la posibilidad de un gobierno de transición con algunos elementos de Zelenski y otros elementos más cercanos a las posiciones rusas, más que nada excluir a los sectores más nacionalistas y radicalizados de la sociedad ucraniana”.

“En principio lo que espera Rusia es un reconocimiento de toda región con parte de la república de Donetsk y Lugansk. En una segunda instancia habrá que ver qué sucede con el resto del territorio ucraniano. La aspiración es un acuerdo al estilo de Austria o Finlandia que no se alinean con la OTAN y de esa manera se garantice que Rusia no se vea amenazada”.

“La OTAN ha desplazado sus tropas a la frontera con Ucrania pero no puede intervenir desde el punto de vista legal porque no es parte de la OTAN, Zelenski ha llamado a un mayor apoyo de la OTAN, países europeos y los Estados Unidos. No ha encontrado eco”.

“Se está agotando la opción diplomática. Rusia sentía que los acuerdos de Minsk no se cumplían, no se avanzaba en ese sentido por parte del gobierno de Zelenski y a eso se sumaba la aspiración a vincularse a la Otón. Rusia terminó la decisión drástica, el presidente Putin, de iniciar esta acción bélica. No sabemos si esto va a permitir recuperar algún tipo de diálogo diplomático”.

“Hay sectores políticos en Ucrania, composiciones radicales que aspiran a una relación mayor con Occidente. Es un elemento histórico. Por otro lado, el cese al fuego que se había acordado en Minsk fue roto sucesivas veces y obviamente eso generó bajas de lado a lado. Eso es un argumento del presidente Putin a la invasión. Todo esto es altamente cuestionable desde el punto de vista internacional”.