Gte. Asociación Contratistas Forestales: "Los fiscales no pueden acceder al sitio de los sucesos"

Dos trabajadores de una empresa de seguridad que prestaba sus servicios a Forestal Mininco, fueron encontrados sin vida al interior de una camioneta en un fundo de Carahue, región de La Araucanía. Los primeros antecedentes indican que podría tratarse de un asesinato.

Para hablar sobre este tema, tomamos contacto con René Muñoz, Gerente de la Asociación de Contratistas Forestales.

Antecedentes del posible asesinato a dos jóvenes trabajadores

“A pesar de todo hoy día tenemos que lamentar la muerte de dos jóvenes trabajadores forestales, que lo único que hacían era cumplir con su trabajo. Fueron cobardemente atacados. Son las víctimas número 7. Es terrible lo que le ocurre al sector forestal, a la Macrozona sur en este país”.

“Eran dos vehículos que estaban en el trabajo, ellos prestaban servicios a una empresa de seguridad y vigilancia, ellos no iban armados, se estaban dirigiendo a un sector en el predio Lo Encanto. Iban en dos vehículos, se separaron, uno de los vehículos tomó otro camino y luego fue encontrado con sus dos ocupantes con disparos directos al parabrisas. Uno puede pensar que fueron ejecutados dentro de su vehículo, es lo más terrible. La actividad terrorista hoy no está afectando tanto a los equipos, la aguja se está inclinando a atacar a las personas”.

Estado de Excepción ¿Ayuda?

“A nosotros no nos ha servido, mantenemos la misma cantidad de atentados en estos casi 4, 5 meses del Estado de Excepción. Probablemente a la gente, a la población, ver militares que se trasladan de un lugar a otro, helicópteros vigilando una zona, podría tener algún sentido práctico. A nosotros no nos ha variado en nada, hoy lamentamos dos trabajadores asesinados”.

Soluciones al problema en la Macrozona Sur

“Hay dos caminos: Una salida política que es la que esperamos comenzar a trabajar con la ministra del Interior, con el presidente Boric o el subsecretario Monsalve. Hay que sentarse a dialogar. La otra es una salida policial, acá se están cometiendo delitos y por más que se capture una causa revindicatoria que puede ser justa, respecto del pueblo mapuche, eso no justifica que se asesine, se secuestre, se golpee, se queme, se destruya y estemos en un grado de violencia tal”.

“Ese tiempo que se demoraron la policía y las Fuerzas Armadas en llegar allá no era porque estuviera lejos, era porque tienen que montar un operativo de equipo blindado, cantidad de personas, armamento necesario, tecnología a usar, no se puede llegar con facilidad porque son atacados”.

Ausencia de fiscales en el sitio del suceso

“Hemos tenido reuniones con la fiscal Cartagena y ella dice que mientras no existan los medios para que los fiscales puedan acceder a los lugares donde se cometen los delitos, ella no está dispuesta a enviar a que se asesinen y se les dispare a los fiscales, esa es la realidad. Los fiscales hoy día no pueden acceder al sitio de los sucesos”.

“El llamado que le hacemos al presidente Boric es que se ocupen del tema, tienen que ocuparse de este tema, es un problema grave. Esto se ha transformado en un negocio, si no se ocupan, es difícil que termine”.