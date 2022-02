Alcalde de Juan Fernández: "Estamos en una situación de alarma. Tenemos los 2 primeros casos Covid"

Se presentaron los dos primeros casos de coronavirus en toda la pandemia en la Isla de Juan Fernández.

Para hablar sobre este tema, tomamos contacto con Pablo Manríquez, alcalde de Juan Fernández.

“Estamos en una situación de alarma: tenemos los dos primeros registros de casos Covid-19 no de residentes, si no que de dos tripulantes de una motonave. No han desembarcado porque de acuerdo a la resolución no se permiten desembarcos hasta después de 7 días de su examen. La autoridad sanitaria se embarcó para hacerles los antígenos. Están declarados en cuarentena, tienen que mantenerse en la embarcación ellos y sus contactos estrechos”.

“Al terminar los 7 días tienen que realizar un nuevo testeo”.

Cuarentena preventiva en la Isla

“Declaramos a la comuna como cuarentena preventiva para reducir la movilidad. Se están haciendo fiscalizaciones a las personas que tuvieron algún acercamiento”.

“Estamos recopilando la mayor información de una posible trasabilidad, para ser precautorios y evitar una propagación o brote. De los dos años que lleva la pandemia, jamás hemos tenido un registro”.

De todas formas, la autoridad llama a la calma: “Estamos con una buena cantidad de test por si tuviéramos algún brote”.