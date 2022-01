Pdte. Colmed Valparaíso: "Hemos planteado que hay que restringir los aforos en actividades"

El Colegio Médico apuntó a suspender los eventos masivos ante récords de contagios de coronavirus.

Revisa la entrevista a José Ignacio de la Torre, presidente del Colegio Médico Valparaíso.

El Covid-19 en Chile

“Estamos preocupados por lo que está pasando en la región y en el país y a la vez estamos ocupándonos”.

“Este es un virus que se transmite de persona a persona a través del aire que respiramos, por lo tanto cada vez que estemos en un lugar cerrado o mal ventilado el riesgo es mayor, por el contrario cuando estamos en un lugar abierto con doble circulación de aire, el riesgo de contagio baja significativamente”.

En cuanto a la reducción de aforos

“Hemos planteado que este tipo de actividades debiera restringir los aforos. En este momento epidemiológico de nuestra región y del país, es lo más sensato si queremos evitar brotes masivos, estos son los sitios donde se produce mayor número de contagios”.

“En el transporte público: intentar utilizar doble mascarilla quirúrgica bien fijada en la nariz o la KN95, tratar de ubicarse cerca de puertas y ventanas y verificar que las ventanas estén abiertas, esa corriente de aire reduce el contagio. Son dos medidas simples”.

“Tratar de minimizar las actividades presenciales e insistir con la modalidad del teletrabajo”.

“El problema no es la actividad deportiva, recreativa o cultural si no que como nosotros manejamos la interacción de las personas en ella. Y si no podemos manejarla, tenemos que evaluar si se justifica tener una actividad de riesgo de contagios”.