Marco Moreno: "La dinámica de alianzas de la Convención no es la misma que de pactos electorales"

La mesa saliente de la Convención Constitucional suspendió la sesión donde elegirían a nuevo presidente y vicepresidente, tras 19 horas de trabajo y 8 rondas de votaciones, donde no lograron elegir a quien encabezará el segundo tiempo de la instancia.

La decisión fue tomada por la actual mesa directiva de la Convención y comunicada por la presidenta Elisa Loncon, y el vicepresidente Jaime Bassa, indicando que se retomará el trabajo a eso de las 15:00 de hoy.

Para hablar sobre este tema, tomamos contacto con Marco Moreno, Director de la Escuela de Gobierno y Comunicaciones de la Universidad Central.

“Hay más sorprendidos que sorpresas. Esta manera en que está actuando la Convención no debiera extrañarnos mucho. Estamos viendo 3 elementos: fragmentación del poder, independentismo que dificulta la acción colectiva y la ausencia de liderazgos. Eso da cuenta estas 8 rondas de votaciones”.

“Esto hace que afloren bastantes personalismos, los 154 integrantes de la Convención pueden ser potenciales candidatos a la presidencia y a la vicepresidencia”.

“Es distinto votar por personas que por contenidos”.

“Es inevitable que no haya una suerte de reproche, no todos entienden porqué ocurre esto, no saben que existe este mecanismo de voto, más voto papal”.