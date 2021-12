Análisis de estas históricas elecciones que convocaron más de 8 millones de votantes con Axel Callís

Más de 8 millones de personas fueron a votar en esta segunda vuelta presidencial, donde Gabriel Boric salió electo como el próximo Presidente de Chile, rompiendo así récords históricos de votación y participación.

Para analizar estas históricas elecciones tomamos contacto con Axel Callís, Director de Tuinfluyes.com.

Un nuevo gobierno

“La política siempre tiene que ver con lo que viene hacia adelante y las señales que se les da a los mercados, ciudadanía, gabinete, conformación, desafíos, oposición”.

“El nuevo ciclo histórico, creo yo parte con el estallido, sigue con el plebiscito y es la Convención Constitucional la que le va a dar el sello y la continuidad a ese comienzo. La presidencia de la república es el filtro de garantía para que la Convención Constitucional puede tener un aterrizaje más cómodo y gradual en términos de su implementación e instalación”.

La nueva Oposición

“La oposición estuvo mal en esta pasada. El problema de Chile Vamos es que no tenía candidato y hay que hacer esa reflexión, el peor negocio fue Evópoli porque se terminó quedando un espacio de derecha liberal y pudieron haber hecho una demarcación. José Antonio Kast no va a ser el líder de la oposición porque no está en el parlamento. La derecha quedó muy offside en esta pasada”.

Ministerio del Interior

“Va a tener que haber paridad, diversidad pero para el comienzo la experiencia es clave, sobretodo en Segpres. Hay 4 o 5 reformas que son estructurales y el tema de la Araucanía no puede esperar. No va a ser un cargo apetecido porque la posibilidad de fracaso es bastante alta”.

El rol del PC

“Al partido Comunista yo lo veo a lo menos con dos ministerios. Uno dentro de La Moneda y otro sectorial”.