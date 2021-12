Detalles del anuncio sobre "Pensión Garantizada Solidaria"

Este miércoles el presidente Sebastián Piñera anunció el próximo envío de un proyecto de Pensión Garantizada Universal (PGU).

Según declaró el mandatario, ésta “se sumará a la pensión financiada con los ahorros previsionales, que le pertenecen a los trabajadores y pensionados”. Así, declaró que el proyecto quiere beneficiar a las personas mayores de 65 años que pertenezcan al 90% más vulnerable de las familias, independiente de si están pensionados o sigan trabajando.

En tanto, el presidente detalló que el monto llegará a 185 mil pesos mensuales y se sumarán a la pensión autofinanciada.

Revisa la entrevista a Pedro Pizarro, Subsecretario de previsión social.

“Consiste en que las personas mayores de 65 años que estén dentro del 90% de menores ingresos van a recibir 185 mil pesos sobre el ingreso que tengan, no como opera el pilar solidario que es un complemento que va bajando en el monto, acá no baja. No necesita estar pensionado para recibir el beneficio de esta pensión garantizada universal. Hay un requisito de residencia de haber vivido en Chile al menos 20 años”.

“Esto requiere de la opinión del Consenso Consultivo Previsional, probablemente la próxima semana esté ingresado”.

“El hecho de que se haya rechazado el cuarto retiro tiene mucho que ver. Poder ir con un proyecto como este antes era más difícil porque cada retiro impactaba mucho en el ingreso que quedaban los adultos mayores de 65 años, eso hacia cambiar los parámetros, hay certidumbre”.

“El trámite se hace en línea por el IPS cuando se apruebe la ley”.