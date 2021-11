Ex Pdte de Comunes: "Debimos hacer una boleta mensual para que quedaran claros los sueldos"

En jaque se encuentra la campaña a gobernadora de Karina Oliva. Un reportaje de Ciper reveló que militantes de comunes rindieron 137 millones de pesos al Servel.

Jorge Ramírez que renunció a la presidencia del Partido Comunes, además publicó el siguiente mensaje en twitter: “Lamento profundamente el aprovechamiento que se ha hecho de una nota y un titular que no se corresponde con la realidad. La rendición a la que se alude cumplió con todo lo legal y fue aprobada por el SERVEL”.

Revisa la entrevista a Jorge Ramírez en el Expreso Bio Bio.

“Me parecía necesario hacer un gesto político y público. Me puse a disposición del tribunal supremo del partido”.

“Se cometió un error en términos de no evaluar que la manera en la que se hizo la rendición, no se ve bien que aparezcan esos montos”.

“No hay ninguna posibilidad de que se nos acuse. Es una rendición aprobada y revisada por el Servel. Todos aquellos que prestamos un servicio teníamos que no solo hacerlo en ese período, sin recibir esa remuneración, también con el riesgo de no recibirlo por si los votos no alcanzan para reembolsar el trabajo que se hizo”.

“Es el promedio del sueldo mensual que cada uno recibía, 2 millones de pesos. En el caso de Martín son distintas boletas que sumadas daban el monto de 40 millones de pesos. Cada boleta de él tiene un informe que acredita cada una de las tareas que hizo y con quien las hizo”.

“Afecta la campaña de Karina Oliva, espero que la gente entienda la aclaración que se ha ido haciendo. Se ha intentado instalar dos cuestiones que no son verdad: que esto es ilícito y que es la campaña más cara y no es así”.

“Karina tenía posibilidades de reembolso de 900 millones de pesos y se solicitó lo que corresponde según lo que se utilizó”.