Sergio Tricio, Ruvix: "Hay incertidumbre política que se traduce a los mercados financieros"

En materia económica no sólo aumentó la tasa de interés, también las restricciones para los créditos hipotecarios, los que cada vez será más difícil encontrar a 30 años.

Revisa la entrevista al Gerente General de Ruvix, Sergio Tricio.

“Hay consecuencias no tan evidentes de los retiros del 10%”.

“En vez de estar sumando dinero al ahorro, se está quitando por lo que las instituciones ya no pueden financiar operaciones de largo plazo. Es por eso que los bancos no tienen financiamiento a largo plazo y no están pudiendo entregar créditos a 30 años por ejemplo, sumado al aumento de la tasa de interés”.

“Chile ha tenido un riesgo país mucho más bajo que toda Latinoamérica y ahora ya superó a Perú y le sigue México”.