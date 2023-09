"XQ ME SIGUES ME BUSCAS BB": El nuevo éxito musical de Duran y el argentino Berti Aka

Durante el último tiempo, los artistas del género urbano chileno y argentino han mantenido una cercana relación que los ha llevado a colaborar juntos. Es el caso del cantante nacional, Duran, y el trasandino, Berti Aka, quienes participaron en una nueva entrevista de Espectáculos de Bío Bío TV y hablaron sobre su nueva canción: “XQ ME SIGUES ME BUSCAS BB”.

La pieza musical la desarrollaron mientras el argentino se encontraba de paso en nuestro país. Compartió una storie en su cuenta de Instagram, la que fue respondida por el chileno, quien lo invitó a colaborar. En ese sentido, pudieron combinar los estilos que cada uno mantiene. “Lo de él es un poco más melódico, lo mío es más rapeado”, dijo Berti Aka.

Por su parte, Duran adelantó que “XQ ME SIGUES ME BUSCAS BB” es parte de su nuevo proyecto, al que aún no le da forma. Sin embargo, está seguro que será un conjunto de canciones similares a su último estreno. Respecto a aquello, señaló que “no sé si va a ser un album o va a ser un EP”.

Revisa todos los detalles en la entrevista completa.