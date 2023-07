En una nueva edición de Espectáculos en Bio Bio TV nos acompaña Tomás Manzi de Kudai para conversar en torno al regreso de esta emblemática agrupación nacional que hasta hoy logra reunir a toda una generación que creció con canciones como “Sin Despertar”, “Ya Nada Queda” y “Escapar”, y que hoy continúa realizando conciertos por Latinoamérica junto a la preparación de un nuevo álbum que probablemente se estrene en 2024.

Tomás Manzi y nuevo álbum de Kudai: “No nos interesaría mucho indagar en lo urbano y si otros sonidos”

A continuación, revisa la entrevista completa junto a Camila Arcos en Bio Bio TV.

Gira por Chile y Latinoamérica

“Ya está sold out el show de Santiago, vamos a estar más ratito en Viña del Mar, 14 de julio en club D, va a estar muy bueno, todos los exitazos de Kudai, vamos a estar cantando ahí en modo karaoke como siempre se transformó nuestro show en una especie de fiesta dosmilera musical”, expresó.

Y agregó: “Después de una pandemia que nos tuvo a todos muy escondidos, más que nada al mundo artístico y de los escenarios, que bueno que ya se reactivó todo y para nosotros con todo Latinoamérica, estamos tocando harto en Perú, vamos a irnos a fin de mes a Ecuador. Tocamos hace casi dos años en el 2000 pop tour en México, que es una gira que hacemos con otros varios artistas de los años 2000 que nos fue bien y estamos girando por toda la república mexicana, me encantaría replicar algo así por toda Latinoamérica, por Chile sería increíble”.

El legado de Kudai

Sobre la cercanía con los fans y la llegada a nuevas audiencias, dijo: “Era parte de lo fundamental de por qué llegamos y se sentían tan identificados, nosotros cantábamos cosas que nos estaban pasando y éramos de la misma edad que los adolescentes que nos escuchaban. Estábamos cantándole a nuestros pares y eso es importantísimo a la hora de sentirse identificado con un mensaje y con una letra”.

“Nos sorprendimos igual que los quinceañeros de hoy en día también se siguen sintiendo identificados con nuestros videos, nos siguen escribiendo y nos dicen. Son generaciones nuevas que se identifican con mensajes que quisimos entregarle a nuestros pares de la adolescencia y entonces es muy interesante”, destacó.

Nuevos proyectos y sonidos

“Con Pablo que vive en México siempre el trabajo ha sido a la distancia, a través de redes sociales, de Instagram y WhatsApp, nos vamos enviando cosas y queremos desempolvar un par de demos que tenemos ahí desde el 2016 y 2017 que estuvimos componiendo harto y son cosas que queremos aprovechar para este tercer disco de estudio que vamos a sacar ojalá el próximo año”, adelantó Manzi.

“A mí me encanta lo que está pasando, los sonidos nuevos que están saliendo, hay mucha música interesante que está mezclando el folklor con el urbano y por mi lado personal estoy experimentado un poco en ese rubro. Me gusta que hoy todos se atreven mucho más a ser ellos mismos, todo el mundo está siendo mucho más autentico con sus mensajes. Se está abriendo mucho más el abanico y está muy interesante la música que está surgiendo. Hay que ser uno mismo y tratar de experimentar lo máximo posible en la música”, enfatizó.

E insistió: “Creo que no nos interesaría mucho indagar en el urbano, no así indagar con sonidos nuevos. Kudai yo creo que es más canción, más la antigua escuela de escribirlas y que se sienta. Lo urbano hoy día tiene su mensaje y lo suyo, a mí me gustan los sonidos no así las letras y ahí estoy indagando”.

“Kudai todavía no se sube a ese carro de sacar sencillo tras sencillo, con distintas colaboraciones, distintos remix. Eso me gusta a mí de esta era musical, que el público tiene mucha más voz a la hora de ser partícipe en lo que está sonando, es parte esencial del trabajo del artista y antes eso podía ser un extra, hoy es totalmente principal”, puntualizó.