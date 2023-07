Shirel presenta su nuevo single "Otra Mujer": "Es como una invitación a ser la persona que sueñas"

En una nuevo espacio de Espectáculos en Bio Bio TV nos acompaña Shirel para conversar en torno a su más reciente lanzamiento musical titulado “Otra Mujer” y el cual viene a marcar el comienzo de una nueva etapa artística tras la publicación de su primer álbum a fines de 2022.

Todos los detalles en la entrevista junto a la periodista Camila Arcos.

Otra Mujer

“Estoy muy contenta y es como una nueva versión de mí misma que descubrí como artista haciendo esta canción. Nació de una manera bien loca la verdad, yo hace como un año ponte tú, escribí un poema en mi celular y trataba igual algo oscuro, yo estaba sintiéndome como insegura y como tratando de buscar cualidades que no tenía y pasándola un poco mal por eso.”, expresó.

Y agregó: “Me conectó un montón con el poder que tiene la música, de transmutar esas emociones y se convirtió en esta canción súper alegre, bailable y que es como una invitación a ser la persona que sueñas en vez de quedarte atrapado en las cosas que no eres. La recepción ha sido hermosa, creo que trae un sonido un poco diferente a lo que veníamos haciendo y eso siempre da un poquito de susto también al momento de lanzar”.

“Para mí fue un descubrimiento hacer esta música más alegre, sencilla y menos sobre prensada. Soy muy perfeccionista y me devuelvo muchas veces cuando trabajo, la pienso y la vuelvo a escuchar, me tomo mi tiempo y edito un montón pero esta canción es como todo lo opuesto, fue muy espontánea y la grabamos en una semana. Nunca me había pasado y desde esa espontaneidad nace esta sensación de alegre y liviana que tiene”, dijo.

Nueva era musical y lanzamientos

“Es algo diferente a lo que vengo haciendo, abre un mundo de posibilidades como artista descubrir que tengo en mí por así decirlo y me encanta lo que ha generado, creo que todo el mundo tiene una conexión con esa emoción de querer ser diferente a veces pero esta canción es una invitación a aceptar lo que uno es y a celebrarlo”, enfatizó.

“Empieza ahora un proceso musical nuevo muy bacán, estamos trabajando en música nueva, proyectos nuevos y lo que se viene estos próximos meses va a ser muy entretenido. Esta canción abre con mucha alegría ese nuevo ciclo así que estoy contenta”, aseguró.

