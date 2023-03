On the Record junto al dúo nacional WAY: "Ha sido un proceso muy importante de creer en nosotros"

En una nueva edición de On The Record nos acompaña el dueto nacional WAY para comentarnos del inicio de su trayectoria artística junto a los proyectos y desafíos que implica la escena musical nacional.

Pedro y Diego componen este dúo que se originó el año 2021 y que se enfoca en la música pop romántica con influencias en el sonido que van desde la cumbia hasta el género urbano.

Además, participarán de un bachillerato de la canción ¿Cómo crees que les fue?

Trayectoria musical y proyectos a futuro

“Nuestra historia con Diego parte de amistad, empezamos a trabajar juntos, nos fuimos a Cuba un día y estábamos en un boliche y yo no sabía que cantábamos. Nos pusimos a cantar y supimos, nace la epifanía de tener un grupo, pasaron los años y decidimos hacerlo”, explicó Pedro.

Y agregó: “Muchas canciones pueden ser llevas en cumbia o un ritmo mucho más urbano. Nos pusimos Chilli Way y lanzamos nuestra primera canción en pandemia. A Sí Que Te Echo De Menos le fue increíble y llegó a estar número 15 en los tops más virales de Chile. Ahí Diego Sagredo llega a nuestra vida que es uno de los manager de los artistas urbanos más importantes”.

“Ha sido un proceso importante de creer en nosotros mismos. De verdad el hecho de creernos el cuento e ir como la caballo de carrera ha sido lo más importante para estar donde estamos ahora que es un proceso de crecimiento que va a ser exponencial”, expresó Diego.

Pedro, en tanto, señaló: “Diego Sagredo nos dio la visión, la hoja de ruta. Estamos viviendo un sueño que teníamos postergado durante tanto tiempo. Hemos participado en escenarios grandotes y no hemos perdido la capacidad de asombro”.

“Girar con Luis Jara fue una tremenda master class y de todo su expertiz en el escenario. Una de las cosas choras es su show, es muy entretenido, entre canción y canción es un espectáculo de improvisación y hablar con el público”, complementó Diego.

Asimismo se refirió sobre la colaboración junto al cantante nacional, “La vida da Vueltas”: “Lo invitamos al estudio y le empezamos a mostrar nuestra música, teníamos una composición que decíamos que le iría muy bien con la voz de Luis. Resulta que Pedro lo empieza a imitar entre nosotros y sonaba bien”.

“El romanticismo puede ser alegre y vamos a incorporarlo dentro de la música urbana”, destacó Diego.

A continuación, revisa la entrevista completa junto a la periodista Camila Arcos en Bio Bio TV.