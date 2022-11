Dulce y Agraz presenta "Albor": "No está hecho para satisfacer las necesidades de la industria"

Daniela González, más conocida como Dulce y Agraz ha lazando su más reciente trabajo discográfico “Albor”, un álbum conceptual en donde convergen diferentes sonidos desde el electro, el pop y el folclor nacional.

En una nueva edición de Espectáculos, la periodista Camila Arcos conversó con la cantautora sobre este nuevo disco, el cual viene a ser una arriesgada apuesta en la actual escena musical.

“Es un poemario musicalizado y el tracklist es un poema que hice. Fui muy inspirada de los poetas chilenos y conserva los recursos electrónicos de Trino que es mi primer disco”, explicó.

Una apuesta experimental

Desde su debut en 2018, la carrera de Dulce y Agraz ha ido moviéndose raudamente en la música alternativa nacional, un nicho que debe anteponerse al boom del género urbano y los artistas globales.

“Intentamos hacer una mixtura así como Rosalía sentó las bases del flamenco y lo mezcló con la música mainstream. Esto es algo parecido, mezclando el folclor chileno con música más experimental y otras sonoridades que me hacían sentido para construir este nuevo lenguaje”, sostuvo la cantautora.

Y agregó: “Con Albor de partida cada canción es un poema, es un disco muy interdisciplinario. Es un espacio bien radical para ser libre y radical con mis impulsos y con lo que quiero crear”.

Escena nacional

“Estamos en una era que nos condicionan mucho las redes sociales, en Chile en particular estamos inundados en la música urbana que a mi me encanta, es fascinante lo que viene del rap pero siento que a los artistas alternativos independientes nos ha faltado un espacio para sonar”, zanjó.

Sobre el arribo de su nuevo disco, señaló: “Es riesgoso en ese sentido, no está hecho para satisfacer las necesidades de la industria si no las mías de búsqueda, de autoría, de identidad, de un sonido particular y una investigación”.

Asimismo, se refirió: “Tiene un sentido muy profundo por que está inspirando mucho en mi familia, en la sonoridad de ella, como mi mamá que es música y hace folclor. Aprendí mucho de ella en ese disco. Es una oportunidad de mucha libertad creativa para mí. Amo este disco, tiene mucho de mí”.

Autobiografía

“Estamos en una época donde estamos asumiendo que somos un cuerpo muy espiritual. Esas conversaciones se dan de manera mucho más frecuente. Es mucho más tangible y siento que Arbor habla de este viaje que es concreto iluminar las oscuridades del inconsciente”, indicó.

E insistió: “Albor es un disco que le dedique todo mi tiempo, el cuidado y desarrollo que sentía que se merecía. Hacer un disco igual es una oportunidad de mostrar tu autoría, por eso siento que es tan autobiográfico”.

A continuación disfruta la versión acapella de la cueca “Lumbre de Amores”, interpretada por la cantautora Dulce y Agraz.