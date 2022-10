Mati Gómez y su primer disco "Surreal": "Puede nutrir mucho al género y la escena musical chilena"

El cantante nacional Mati Gómez estrenó Surreal, su primer álbum musical tras el inicio de su carrera el año 2019. Se trata de una pieza en la que el artista explora nuevos sonidos dentro del género urbano, sin embargo centrado fuertemente en las letras románticas.

Tras ser descubierto en un evento familiar por el fundador de la Industria INC, la carrera de Gómez despegó e incluso su primer remix, de la canción “Yo No Sé”, cuenta con la colaboración de artistas de talla internacional como Reik y Nicky Jam.

Revisa la entrevista completa a Mati Gómez junto a la periodista Camila Arcos en una nueva edición de Espectáculos en Bio Bio TV.

Surreal

“La definición de Surreal viene por que mi vida cambio en 360° y yo no tenía en mi norte ser cantante, si disfruto la música desde pequeño pero no lo visualicé”, sostuvo.

Previo a su incursión en el canto, Gómez se dedicaba a los estudios de preparador físico y solo le quedaba un semestre para terminar, sin embargo un encuentro inesperado gracias a su hermana cambió radicalmente su destino.

“Siento que me encomendé en dios y lo demás fue historia. Todas las canciones significan mucho para mi pero mi favorita se llama Block. Es un tema que me lo mandaron desde Brasil y el verso lo escribí a mi estilo y le quise dar mi identidad”, persistió.

Entre las 10 canciones que componen Surreal también destaca la colaboración con Emilia Mernes en “Tu debilidad“, la cual se ha convertido en una de las favoritas de los fanáticos, al igual que el remix internacional de “Yo no sé“.

Colaboraciones internacionales

Sobre el gran éxito que recibió el remix de “Yo No Sé”, el cual cuenta con más de 20 millones de reproducciones en YouTube, contó: “En ese momento mi manager Juan Diego me habla por WhatsApp y me comunica lo del remix con Reik. Quedé anonadado completamente”.

“A veces eL remix no me lo creo, estoy en mi pieza y me rio solo. De ser fan a tener una canción con Reik y Nicky es una oportunidad y bendición”, detalló.

La escena musical chilena

Para incursionar en la escena musical, Mati Gómez ha tenido toda una preparación en canto y composición que ha logrado en sus viajes a Miami y Medellín, en donde manifiesta haber madurado vocalmente.

“Realmente aprendí mucho, Colombia y Puerto Rico llevan tiempo con artistas de talla mundial. Me nutrí mucho con ese movimiento”, rayó.

Y agregó: “Lo que yo quiero traer a Chile es la música con la que aprendí y puede nutrir mucho al género y la escena musical chilena como tal. Es ir contra la corriente por que el reguetón calle está pegando más y este es más romántico”, señaló.

“Es un nuevo estilo que quiero traer a Chile más conocido como el pop urbano”, destacó.

Sobre el auge musical nacional en la música urbana, Gómez reconoce que esto ha permitido ser una ventana para la llegada de nuevos talentos, además manifestó sus ganas de una posible colaboración.

“Hay que agradecer por que gracias a ellos se está abriendo Chile en los musical, los de afuera están poniendo el ojo acá y es súper importante. Me gustaría colaborar con Young Cister, cuenta historias y podríamos congeniar bastante en un temita”, expresó.

En tanto, respecto a participar en los grandes escenarios, Gómez señala al Festival de Viña del Mar como uno de sus grandes sueños. “Me encantaría, yo estoy preparado y si se da voy feliz. Nosotros somos chilenos y es un orgullo cantar en tu país, en tu tierra”.

Surreal se encuentra disponible en las principales plataformas musicales como Youtube y Spotify.

Revisa la entrevista completa a Mati Gómez en Bio Bio TV.