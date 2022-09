Elvis sinfónico: La voz del rey del rock llega en pantalla gigante presentado por Priscilla Presley

El espectáculo sinfónico oficial, que recuerda y homenajea a Elvis Presley, ya tiene fecha en nuestro país: El próximo 28 de septiembre, en Teatro Caupolicán y contará con la presencia de Priscilla Presley, viuda del cantante, quien ha declarado que es el show que mejor refleja la vida y personalidad del Rey del Rock.

Con un gran despliegue tecnológico y una orquesta sinfónica en vivo, los fanáticos del histórico cantante norteamericano podrán vivir una experiencia inolvidable.

La presentación muestra de grabaciones inéditas de Elvis Presley de actuaciones que realizó en Hawái y Las Vegas y canciones de los discos “If I Can Dream” y “The Wonder of You” que serán proyectadas en tres pantallas gigantes, lo que permitirá ver y sentir una experiencia musical que Elvis que siempre soñó realizar.

El show cuenta con la participación protagónica de Priscilla Presley, quien es la encargada de dar la bienvenida a los asistentes, para luego subir al escenario entremedio de las canciones, donde cuenta anécdotas desconocidas de la vida del legendario cantante, destacando la personalidad, sentido del humor y otras características relevantes del ícono musical, que sigue vigente hasta la actualidad a pesar de los años que han pasado.

La presentación ha recorrido varios países marcando éxito de ventas y diversos elogios por la crítica especializada, quienes lo consideran un espectáculo imperdible no sólo para los fanáticos de Elvis, sino que para todos quienes amen la música y quieran apreciar un espectáculo de primer nivel.

ELVIS SINFÓNICO:

28 de septiembre

21.00 horas

Teatro Caupolicán

Entradas a la venta por el sistema Puntoticket.cl

https://www.puntoticket.com/evento/elvis-sinfonico-teatro-caupolican-ene-2022