Carlitos Junior 24k estrenó "Ellas": "No me gusta denigrar a la mujer, yo la quiero en un altar"

El cantante urbano nacional Carlos Gaete, más conocido como Carlitos Junior 24k ha lanzado su más reciente single “Ellas”, en el cual busca dar un homenaje a las mujeres. Esto en medio del ascenso y la internacionalización del género musical Chileno y el debate que ha surgido por diversas temáticas como el contenido lírico y los video clips de las canciones.

El artista, que comenzó su carrera en 2018 cuando aun no habían muchos exponentes, en primera instancia se dedicó más al mambo, muy similar a la cumbia a diferencia del reguetón. Sin embargo, con esta nueva canción incorpora un tono más romántico a la escena urbana.

“Uno siempre ha sido más conocido por el mambo, las letras verídicas y a mi no me gusta denigrar a la mujer, yo la quiero tener en un altar y que se sienta bien escuchando la canción”, sostuvo.

Respecto a la recepción de su nuevo lanzamiento musical indicó: “Es un temita con Sayian Jimmy y salió hace poquito. Ahora estamos trabajándolo y promocionándolo en los medios, buscamos otros resultados con la canción y ha sido bonita la aceptación, empezó muy bien”.

Carlos Gaete

Carlos Gaete tiene 21 años y nació en Santiago, se crió en la comuna de Pedro Aguirre Cerda, específicamente en la población La Victoria. “Para la gente que no me conoce me nombré Carlitos Junior por que mi papá se llama así y yo siempre fui llamado así en la casa. Y el 24k es por el oro”.

Sobre sus inicios en la música y el desafío que implicó posicionarse, señala: “Entré cuando tenía 17 años, era como un juego y era apostar en algo que no sabíamos que era bien criticado y tampoco pegaba mucho la música”.

“Como un niño quise probar suerte y nunca pensé que iba a lograr tantas cosas como hoy día”, destacó.

Escena urbana en Chile

Si bien el denominado género urbano existe desde ya hace varios años, en Chile el ascenso de esta música ha sido inédito y con precedentes. “Va en ascenso y cada día salen más artistas y nuevos talentos. También hay muchos niños viéndonos y damos impresión mala por el tipo de contenido de las letras. A veces son muy explicitas pero también entiendo que cada artista tiene un personaje”.

“Al final la música tenemos que hacerla para que la gente se identifique o la disfrute”, resaltó.

En tanto, respecto a la presencia femenina en la industria musical, el artista urbano enfatiza en que: “Hay hartas mujeres y muy talentosas. Me gustaría colaborar y lo voy a anotar para hacerlo en el disco. Hay que unir lo femenino con lo masculino en la música”.

Colaboraciones y nuevo álbum

La industria musical ha cambiado notoriamente los últimos años y eso se debe en gran parte al auge de las redes sociales y la inmediatez de la tecnología, en donde los artistas generalmente sacan muchas canciones seguidas y el tradicional álbum musical ha quedado más atrás.

Sobre nuevas colaboraciones, Carlitos Junior adelanta que: “Tenemos una canción con Marcianeke y el Tunechikidd. Vamos a apostar todas las fichas y se llamará “Pinta Bacana””.

“En este caso buscamos reguetón bailable y la estamos trabajando hace 3 meses. Hay un proceso detrás de cada canción y ahora estamos viendo el guion. Requiere mucho trabajo y hay mucha gente detrás de nosotros”, afirmó.

Proyecciones

A pesar de que el artista urbano ya ha pisado importantes escenarios como la Teletón en 2021, la ilusión de llegar algún día a Viña está mas que latente. “Es el sueño de todo cantante y más de los chilenos por que crecimos viéndolo. Igual quiero ir a otros festivales como el de Olmué y Dichato”.

“Ojalá poder cambiar hartas vidas y poder llegar al corazón de la gente y los niños. Mi meta también es estar haciendo lo que hago aquí en otros países”, cerró.

Revisa la entrevista completa a Carlitos Junior en Bio Bio TV y no olvides de mirar su más reciente videoclip; “Ellas”, ya disponible en Youtube.