Ruggero y su álbum más personal: "Todas las canciones cuentan mi historia personal"

Ruggero Pasquarelli es un actor y cantante italiano. Parte de su trayectoria la ha desarrollado en Argentina, precisamente en Disney donde participó en las reconocidas series televisivas, “Violetta” y “Soy Luna”. Sin embargo, hoy el artista se desmarca de su comienzo y regresa con su álbum musical más personal; Volver a Cero.

“Habla un poco de un Ruggero más evolucionado y más maduro. Todas las canciones cuentan mí historia personal”, destacó.

Espejo: su sencillo más reciente

La canción Espejo, corresponde al single más reciente del cantante y también cuenta con su propio videoclip. “Hablábamos de canciones íntimas y esta es quizás la más importante de mi carrera en lo artístico y personal. La compuse con un productor que es un icono de la música latina, se llama Julio Reyes”.

“Es una canción donde me di cuenta que estaba teniendo una charla conmigo mismo y yo creo que ese es el concepto de este álbum, es este nuevo comienzo”, subrayó.

Volver a cero: Su trabajo más personal

El joven cantante da cuenta del crecimiento que experimentó desde su inicio artístico, el cual va plasmado en las 8 canciones que componen su nuevo disco, ya disponible para escuchar en las principales plataformas. “Es la primera vez que compongo sin ningún filtro. Viniendo de Disney quizás no quise hacer un cambio tan profundo con el primer álbum y ahora me di el espacio. Siento que soy más real con la gente que me sigue”.

“Es la mejor manera para que la gente se pueda identificar con las canciones. Cada uno tiene que enfocarse en su propia vida”, dijo.

Respecto al trabajo introspectivo que implicó este proyecto, Ruggero afirma que: “Siempre me voy a sentir muy preparado para contar algo nuevo, siento que todo lo que fui viviendo me entregó las herramientas para ahora ser una persona más segura y madura. Uno durante la vida va siempre aprendiendo”.

Paso por Disney y Factor X

El cantante también se refirió a sus primeras experiencias, las cuales incluyen 8 años en Disney y la participación a un casting de Factor X en Italia. “Las experiencias en Disney fueron una Universidad para mi. Me formaron por completo y viví cosas que quizás no vuelva a vivir en mi vida”.

“Después de trabajar todos esos años en Disney quise enfocarme como cantante. Tuve la suerte de poder seguir formándome con el canto, la actuación y el baile”, destacó.

Sobre su paso por su país natal, Italia, el compositor cuenta de la incertidumbre que sintió antes de presentarse a un casting de Factor X. “Fue el primero de mi vida y me terminaron eligiendo entre muchas personas. Fue la experiencia que me abrió las puertas para vivir de lo que hago ahora”.

“El arte te lleva a caminos que uno no espera”, subrayó.

Una travesía que ha llevado a cabo en distintos lugares del mundo, respecto a eso Ruggero da cuenta de su aprendizaje del español y la incorporación de dialectos argentinos en su forma de hablar. “Cuando llegué a grabar Violetta tuve que aprenderme los guiones de memoria. No estudié el idioma y aprendí mucho hablando con la gente”.

Reencuentro con Chile

Para cerrar, el artista italiano se muestra agradecido con el recibimiento que tuvo en el país con sus primeras presentaciones, además de sus ganas de poder dar un concierto como solista en el territorio nacional. “Santiago es la única ciudad que conozco de Chile pero me gustaría conocer más. Me acuerdo con los shows de Soy Luna y Violetta fue una locura, el publico chileno fue espectacular”

“Es muy especial volver a Chile y ojalá que un futuro pueda volver con mi show”, cerró.

Revisa la entrevista al cantante, actor y compositor italiano Ruggero.