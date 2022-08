Jean Philippe Cretton y su regreso a la música: "En términos vocales yo creo que encontré una llave"

Jean Philippe Cretton regresó a la escena musical con nuevos sonidos e incursionando en el inglés. Se trata del sencillo “The Beggining”, influenciado por la electrónica y que será parte del álbum que planea lanzar en diciembre, del cual se desprenderán 6 canciones más.

El animador y compositor conversó con BioBioTV sobre su más reciente trabajo musical y la exploración de nuevos estilos. “La idea de mi proyecto es que se pueda hacer lo que yo quiera, que haya una libertad creativa”, afirmó.

Además nos cuenta sobre el propósito que siempre ha querido plantear con sus canciones señalando que: “En general tienen la idea de un diario de vida más que hacerlas para que peguen en los rankings en el número uno”.

The Beggining y nuevo sonido

Fue en el sur del país donde el artista comenzó a trabajar en su nuevo sencillo. “Esta canción tiene una historia súper bonita por que la hice en una cabaña, estaba en Chiloé en la mitad de la nada. Lo primero que sale es esa guitarra que armoniza el comienzo”, puntualizó Cretton.

“Encontré este nuevo espacio ocupando un poco más de base electrónica, algo que no había hecho antes.

Además el animador de televisión enfatizó en el trabajo que ha hecho con su voz. “En términos vocales yo creo que encontré una llave. Trataba de llegar a esos tonos más altos y no me gustaba como se me ponía la voz. Empecé a trabajar en un registro más bajo y eso en este último disco está bien latente”, señaló el cantautor.

Recepción de la audiencia y carrera televisiva

La figura del profesional se ha consolidado tanto en la industria televisiva como los escenarios. “Permanentemente se me pregunta donde me siento más cómodo. Mi rollo musical siempre ha sido muy underground, la mayoría de mis shows han sido en bares. Toco en el bar de René y después al día siguiente puedo estar con algún rostro e la televisión compartiendo en un programa”, afirmó.

“He logrado con esfuerzo validarme en los dos lados. Después de 20 años de pega en la música y 15 en la tele”.

El cantante y animador alude a un esfuerzo personal sus logros profesionales, además de la cercanía que ha desarrollado con la gente y quienes gustan de su música. “Ha sido súper bonito por que creo que también que este último disco también es más transversal. Tiene un concepto más abrazador”.

“Yo tengo una inclinación muy fuerte a todo lo que tiene que ver con el trabajo del espíritu y la mente y a través de la música yo puedo canalizar eso. Lo hago para cuando yo ya no esté en esta dimensión y alguien que esté interesado en escuchar estas letras va a entender clarito cual fue el viaje que hice”, concluyó Jean Philippe.

Nueva escena musical nacional y futuros proyectos

El auge de la música urbana en Chile ha logrado reconocimiento internacional y para Jean Philippe Crettón es un gran logro “que Chile al fin se transforme en una plaza interesante de observación mundial”. No obstante señala sentirse más alejado de esta nueva tendencia ya que el tuvo un acercamiento diferente a la música.

“Me gustaría que hubiese un poquito más de cariño por la artesanía de esto, por la obra”.

“A mi por mi escuela y mi educación en cuanto a la música no lo entiendo. No entiendo las letras, la música, las pintas pero me parece que es interesante que se ponga la lupa en el país”, concluyó respecto a este fenómeno.

Para finalizar el artista profundizó más sobre la influencia de la tecnología, además de adelantarnos de los próximos lanzamientos musicales que se vienen. “Hoy día con un click tu puedas tener acceso a la música que quieras y me parece que es un bombardeo cultural importantísimo”.

“Logré grabar 6 canciones que van a formar parte de este trabajo y la idea es poder sacándolas con un plazo de mes y medio. La idea es que vaya saliendo una canción hasta que llegue diciembre”, cerró.