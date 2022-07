Miguel Mateos celebra 40 años de música: "Sería muy gratificante para mi volver a Viña"

El cantautor argentino Miguel Mateos se presentará este 12 de agosto en el Teatro Caupolicán en el marco de la gira que celebra sus 40 años de trayectoria musical.

Además, el 13 de agosto dará un concierto en el Gran Arena Monticello. Luego se traslada el 14 de agosto a Concepción y el 19 de agosto a Temuco. Las entradas están disponible vía punto ticket y topticket para el Casino Monticello.

Ligado fuertemente al género del rock, este nuevo encuentro con la audiencia chilena será la oportunidad de hacer un recorrido por sus 18 álbumes y poder acercar a las nuevas generaciones a tan importante referente musical latinoamericano.

Telonero de Queen: Su gran inicio en la música

Uno de los hitos que marcaron el comienzo de la carrera musical de Miguel Mateos fue la oportunidad que tuvo de telonear a Queen el año 1981 cuando los ingleses visitaron el país trasandino. Recordemos que el artista primero fue parte de la banda Zas.

“Nosotros fuimos teloneros de Queen durante los 3 shows en Buenos Aires, hubo 40 mil o 50 mil personas por show. Fue un gran shock para una banda nobel de cuatro chicos muy jóvenes que se presentaban por primera vez ante un público semejante”

“El hecho de ver en backstage a Freddie Mercury o Brian May, tiene que ver con un aprendizaje muy fuerte y aun lo sigo teniendo en mi memoria. Estoy marcado por ese comienzo tan fuerte y ese mismo año nos ofrecen grabar nuestro primer disco”.

40 años de trayectoria

“Amo mi profesión y amo la música y de repente esa es mi misión, seguir explorando, seguir brindando cosas nuevas y en ese camino estoy. Me parece que todo lo que hice ha tenido su razón de ser”.

“Una de las razones por las cuales a mi juicio sigo siendo afortunado y sigo teniendo el cariño y respeto del público, tiene que ver con soy muy consistente con mi género, el rock”.

“Me parece que no me he mezclado con otros géneros y el rock n’ roll siempre ha dado registro también de las cosas que pasan, entonces en 40 años han pasado muchas cosas. He ido dando registro de cada tiempo con mi música y todos esas canciones van a estar presente en mi concierto en Chile”.

Público chileno y nuevas generaciones

El rockero argentino enfatizó en la inclusión de generaciones más jóvenes a su música la cual en algunos casos es heredada por los mismos padres, sin embargo ha sido determinante y mantuvo su vigencia en la escena musical actual.

“Es maravilloso y soy muy afortunado pero también con las nuevas generaciones. Hemos recorrido buena parte de Argentina y lo más interesante es que la inclusión de las nuevas generaciones a mi música es un reconocimiento de tantos años”.

“Me siento realmente orgulloso y contento y afortunado por el hecho de seguir teniendo público tan fiel y tan maravilloso y que las nuevas generaciones se acerquen a la propuesta”.

Miguel Mateos invitó a todos sus fans chilenos a los 4 shows que dará por el país: “Vengan a vivir una fiesta que tiene que ver con la historia y que tiene que ver con la emoción, con la inclusión, con la diversidad, con todo lo que representa el rock en castellano”.