Paula Cendejas y su debut en Lollapalooza: "Todavía no me lo creo, va a salir genial"

Comenzó haciendo covers de reconocidos artistas en Youtube y hoy ya cuenta con su primer EP Contragolpe respaldado por Warner Music. Así es la cantante madrileña Paula Cendejas, quien con tan solo 26 años ya figura como una de las voces del pop urbano que ha conquistado al público latino.

La artista llegará a pisar este viernes los escenarios de Lollapalooza Chile, en un debut que según relata “es como un sueño”.

En conversación con Entrevistas Bío Bío TV, la artista madrileña dialogó sobre sus inicios en la música, su EP Contragolpe y cómo se está preparando para el festival.

“Empecé hace 6 años haciendo covers en redes sociales, me fue bien. Me lo tomé como una prioridad y gracias a ello conocí a productores, entre ellos a Alizzz, y comencé mi carrera con él”.

“Después vino la pandemia y hubo un cambio personal, en el trabajo también. Cojí las riendas y soy más yo que nunca”.

“El cover que más me ayudó fue Felices los 4 de Maluma, fue el que más puertas me abrió. Me acuerdo de despertarme y ver el teléfono lleno de mensajes”.

“He tenido buena suerte, no he tenido mucho hater. Eso forma parte del trabajo, siempre va a estar ahí y es imposible erradicarlo, hay que vivir con ello”.

Single “Sal de mi cabeza”

“Es un tema que escucho y que me digo que es Paula de pequeña, más chiquitita. Siento que he crecido en poco tiempo, amo ese tema y es mi favorito de los antiguos que tengo”.

“Yo venía de hacer covers y no sabía como plasmar todo lo que tenía adentro, mis pensamientos, mis gustos musicales y cómo quería yo sonar. Me ayudó mucho en ese aspecto”.

“Siento que sigo buscando el siguiente paso y nivel para crecer como artista. Al final de eso se trata”.

Contragolpe

“Buscaba un concepto o una palabra que reflejara esa transición, ese momento en que yo me sentía muy perdida y no sabía qué hacer. Fui resurgiendo y renaciendo hasta llegar a ese contragolpe personal”.

“Muchas veces estás en tu burbuja y dices que seguro que sale, tienes esa esperanza. Pero si no lo buscas es imposible, y a mí me tocó eso”.

El paso por Lollapalooza

“Todavía no me lo creo, es como un sueño. Va a salir genial, lo quiero disfrutar como la que más y luego eso se refleja en que la gente lo disfruta”.

“Lo que más le va a gustar a la gente es poder verme como soy yo de verdad, como una persona normal”.

Escucha la entrevista a Paula Cendejas.