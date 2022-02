Marc Seguí, el éxito de Tiroteo y Lollapalooza Chile: "Soy un niño en el mundo de la música"

El artista mallorquín Marc Seguí se prepara para ser parte de la nueva versión del Lollapalooza Chile.

Con una incipiente carrera que comenzó en 2019, ya sacó su primer álbum “Pinta y colorea” del que se desprende la canción “Tiroteo” ft Pol Granch y Rauw Alejandro, que ha sido un verdadero éxito, alcanzando 6 discos de platino en España y uno en Estados Unidos.

Una ascendente carrera que lo tendrá por primera vez en nuestro país.

Revisa la entrevista a Marc Seguí en Bio Bio Tv.

El éxito de “Tiroteo”

“Algo entre comillas positivo que tuvo que todos estuviéramos encerrados en casa es que estábamos muy pendientes de las redes. Es verdad que ha sido algo increíble, hemos conseguido un hit que ha sido algo tan loco y además está Rauw Alejandro que ayuda a que todo esto pase”.

“Tiroteo ha sido un empujón en mi carrera, me ha adelantado un trabajo que a lo mejor me hubiera tardado varios meses en conseguir, pero me centro en hacer la música que me gusta, no pienso ni en los números ni en volver a hacer otro hit. Disfrutar lo que hago”.

“La canción nació un día en mi casa, era cuarentena y empecé a escribirla y llamé a Xavi, que es la persona con la que compongo, es mi alma gemela y supe que tenía algo diferente, tenía un aura. Justo me había empezado a seguir con Pol Granch, le tiré el tema por una nota de voz, le gustó, se subió y pues luego apareció Rauw Alejandro y se montó en el remix, y lo que pasó ya es historia, supongo”.

“Cuando empecé a escribirla, es una canción que te entra muy fácil por los oídos, cuando sacamos la letra todo salió muy redonda, la letra era muy bonita”.

Acerca de su música y composiciones

“Diría que es personal porque suelo contar vivencias en las letras. No quiero definirla como un género porque definirla sería limitarla, pero intento que sea muy mía siempre”.

Colaboraciones con mujeres: próximo desafío

“Ando loco por las mujeres, por meterlas en mi repertorio. Sobretodo en Latinoamérica creo que las mujeres lo están haciendo increíble, aquí en España también, espero que pronto hacer más colaboraciones. Quedarían brutales, por el momento no se ha dado”.

“Me fijo mucho en Argentina, está Emilia, María Becerra, son mis favoritas, también está Nicki Nicole que es increíble. Tengo muy puestos los ojos en Argentina, en los artistas de ahí y en España tenemos a Lola Índigo, Aitana a Bad Gyal”.

“Conozco a Denise Rosenthal, muy buena persona, buena chica, canta muy bien y la verdad me gusta lo que hace”.

Su camino en la música

“Yo decidí dejar de estudiar porque no sabía qué quería hacer en la vida. Me puse a trabajar, pensé ok, voy a ganar dinero, voy a ganarme la vida hasta que de repente se me presentó la oportunidad de crear música. A mi me gusta la música pero lo veía así como algo muy lejano. No sé qué pasó, si se juntaron los astros o no sé cómo llamarlo pero hice mi primera canción y a partir de ahí fue como tengo que dejar el trabajo y dedicarme a esto, a lo que me gusta, mi camino. Ha sido trabajar, trabajar, trabajar”.

La salud mental

“El momento que más disfruto es cuando me subo a un escenario y veo que la gente canta las canciones conmigo, al final mis emociones, pues la gente se ve identificada con ellas y sienten mis canciones. Eso es lo más importante. Lo que menos me ha gustado es la fama en sí, que la gente me conozca, que opinen de mí, o las polémicas no me gustan nada”.

“Trato de hacer deporte, de no estar mucho con el móvil, trato de estar rodeado de mi gente, de centrarme en hacer música u que todo lo que pase fuera de las canciones, dejarlo fuera”.

Su primera vez en Chile y en Lollapalooza

“Súper guay poder tener la posibilidad de ir a Latinoamérica, es una locura, más a Lollapalooza que es un festival increíble. Cuando me vi en el cartel pensé tengo que dar la cara en este festival. Verme en un cartel tan grande en tan poco tiempo me hace sentir muy orgulloso de mí, me hace pensar que estoy haciendo las cosas bien. Además voy a ir con mi banda, con mis amigos. Todavía no me lo creo. Ojalá siempre cada cosa que me pase sea como wow”.

La apertura a los shows musicales

“Están abriendo más el paso, se esta viendo la luz al final del túnel pero es complicado. Había mucha gente junta en un sitio y era ¿Por qué nosotros no podemos hacerlo? Hubo ensayos clínicos que salieron bien, era que todo el rato nos cortaban el rollo a los artistas, fue muy injusto. Lo más positivo es que parece que ya está saliendo todo adelante”.

“Entiendo que el virus es algo complicado, pero yo creo que todo es cuestión de organización. Podemos encontrar formas de que sea justo para todos”.

Pinta y colorea

“Al final pinta y colorea viene un poco de que para mi en la música soy un niño, todavía entro a los estudios de grabaciones y miro las guitarras y pienso wow, o me encierro con un músico y filo de verlo tocar, o miro los micros, para mi soy un niño en el mundo de la música. Es una manera de pintar y colorear, me sentí como un niño saliéndome de las rayas haciendo este disco”.

“Cuando saqué el disco, son muchos sentimientos, horas, tiempo invertido. He llorado, he reído, he saltado con ese disco y cuando lo sueltas es como ahora qué me queda. Por mucho que la gente pueda escuchar el disco o le pueda gustar más o menos, nunca sabrán lo que es para un artista”.

“Este año, de momento estoy haciendo música, le estoy dando tiempo al disco, estoy creando y disfrutando”.