Cultura Profética: "Nos hemos tardado en celebrar los 25 años, estamos ansiosos, extrañamos Chile"

¡La venta de entradas para los conciertos de Cultura Profética en Chile han sido todo un éxito! Estos puertorriqueños se presentarán el viernes 18 y domingo 20 de febrero en la Quinta Vergara, Viña del Mar, desde las 20.00 hrs, y para esta segunda fecha están confirmados los chilenos Movimiento Original como show de apertura.

Además serán parte de la nueva versión de Lollapalooza Chile.

Cultura Profética, la banda de reggae liderada por uno de los mejores compositores del momento, Willy Rodríguez, se encuentra promocionando sus más recientes singles “Fuiste Cruel” y “Te Creí”, los que serán parte de su repertorio junto a sus clásicos éxitos que han conquistado al público chileno.

Para conversar sobre este reencuentro con nuestro país, conversamos con Willy Rodríguez y Omar Silva de Cultura Profética.

25 años de carrera

Willy: “Nos hemos tardado en celebrar estos 25 años, estamos ansiosos porque extrañamos muchísimo a Chile. Estamos súper ansiosos, no veíamos el día, poder llegar ahora va a ser muy importante para nuestra carrera. Estamos creando una cuestión histórica al tener la Quinta Vergara para nosotros”.

Omar: “Empezamos esto ya pasando por Nueva York, Miami, República Dominicana, Colombia y Perú, el último tramito del 2021. Terminamos el año con una energía increíble y continúa. Ha sido una grata experiencia volver a los escenarios con este espectáculo y tan extensa discografía, todavía estamos tomando los últimos detalles de tener más repertorio”.

La inspiración para componer

Willy: “La vida, las conversaciones que tenemos cuando nos juntamos. Todas estas ideas que compartimos son chispas para la creatividad, es lo que me empuja a escribir muchos de los temas, también algunas cosas personales. Fuiste cruel viene en un momento bonito para dejar saber que los hombres también estamos aquí recibiendo toxicidad, no somos los únicos tóxicos del mundo. En este tiempo que se está hablando mucho sobre este tema, estamos pagando justos por pecadores. Todo alrededor indica que ser un hombre es tóxico, me parece una idea muy fea para que los niños crezcan pensando eso, es importante recalcar el hecho de que existen problemas que hay que hablar y resolver, pero no ponerlos a todos en el mismo pote. El hombre es un pilar en la familia, como la mujer. No va a haber igualdad si no somos aliados”.

Los chilenos de Movimiento Original

Willy: “Son muy buenos, es importante que haya grupo que seamos afines. Hacer show es un momento muy energético, es importante que la banda que está antes o compartiendo con nosotros tenga una energía, algo que aportar al momento”.

Su relación con Bob Marley

Willy: “Bob Marley es la inspiración mayor para este proyecto, definitivo. Fue lo que nos impulsó a hacer reggae, el más que nos influenció, se escucha en nuestros sonidos. Nos hizo entender que se trata de personalidad, no de crear una fórmula. Decidimos ser como él de esa manera, no imitando, aportando, desde la letra y la musicalidad”.

Omar: “Es bien cómico que al principio lo que se llama aquí underground que después se llamó reggaetón, nos asociaban con esa movida. Llevamos ese mundo musical tuvo su propio desarrollo y Cultura como proyecto también tuvo su desarrollo, hemos coexistido pero estamos claros de que la espina dorsal iba a ser siempre el reggae sazonado y vestido con nuestras influencias. No hemos sentido la necesidad de hacer reggaetón porque es lo que está pegando, hemos protegido nuestra personalidad, son trayectorias paralelas”.

Sobrevolando

Willy: “No hemos podido tocar el disco Sobrevolando en vivo, queremos montar varias canciones del disco nuevo y tener canciones que la gente espera. Esta vez no montamos un cover, lo hemos hecho con canciones de Víctor Jara y ha sido muy lindo, crea una conexión bonita, pero este año va a ser sólo Cultura.

“Este disco lo grabamos en el 2019, lo tuvimos trabajando alrededor de 3 años. Algunas canciones fueron descartadas de La Dulzura entonces tienen más de 10 años. Fue un proceso largo, la salida de uno de nuestros miembros, tuvimos que lidiar con ese momento tan difícil de nuestras vidas, perder un familiar del proyecto. Un poco es reinventarnos. Nos dio la última energía para sacar esta joya, nos hizo crecer muchísimo y se nota en el disco. El escogido de canciones fue difícil, nos quedamos con canciones para crear más adelante. Un proceso caótico pero el resultado lo valió”.

Omar: “Un disco que duró todo un tiempo y nos atravesaron dos épocas, hablando del cambio del baterista, pero yo siento que la mejor obra que hemos logrado hasta ahora. Un disco que pasa por diferentes temas, tanto sociales como espirituales, de reflexiones personales y de grupo, de amor, de amor a la patria. Un disco muy completo. Refleja este sentimiento de nosotros como hemos sobrevolado los obstáculos, nos dio fuerza como pueblo. Vivimos procesos como país y como banda. Ahí esta el desenlace de este movimiento”.

“Te creí” con Greeicy

Willy: “Se dio porque ya teníamos una relación de amistad a distancia, veníamos tiempo hablando por redes con planes de encontrarnos. Un día nos visitaron en el estudio mientras grabábamos el disco, hablamos de posibilidades. Las colaboraciones no son estratégicas, tienen que tener una energía. Son con personas que casi nadie conoce y a nos gusta lo que hacen. Esta ha sido una colaboración súper orgánica. Ella me envío la canción, esto hay que hacerlo, va a ser un palo, le pusimos nuestra personalidad al tema”.