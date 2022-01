Karla Grunewaldt: "Me gustaría transmitir mensajes de salud mental, un tema que está súper presente"

Karla Grunewaldt, la revelación del Indie pop chileno, y por muchos llamada “el hada de la música chilena” estrenó su primer álbum “Para existir”, una propuesta audiovisual con melodías y letras potentes que prometen estremecer a sus oyentes, y que incursionan en un estilo distinto a los habituales en Latinoamérica.

El disco lo componen 15 canciones cuidadosamente ordenadas que narran un viaje hacia el amor propio, donde la artista exterioriza problemas a los que las personas nos enfrentamos, independiente de la edad, gustos y creencias. La necesidad de escapar, de ser auténtico, de luchar, de amar y ser amado, entre otras sensaciones puramente humanas.

Karla Grunewaldt nos dio más detalles de su incipiente carrera y además tocó dos canciones de su álbum: “Luz” y “El camino”.

Para existir

“Estas 15 canciones son parte de mi primer disco “Para existir”, lo estoy creando desde mi adolescencia. Las canciones narran mi crecimiento como persona, mujer y un crecimiento sonoro. Es un disco bien ecléctico y entretenido también”.

“Fue todo un proceso de creación de este sonido, descubrir qué instrumentos me gustaban, qué tipos de sonidos. Lo que está dentro del indie pop. En esta estética fui tomando cosas que me gustaban, siempre me gustó mucho Harry Potter, El señor de los Anillos, siempre me gustó mucho el lado pop, artistas como Michael Jackson, Katy Perry. Quise hacer una mixtura de eso. Fue interesante como la gente empezó a entender el concepto e interpretarlo”.

Su participación en La Teletón

“La Teletón fue una instancia súper intensa, la obertura buscaba mostrar un mensaje un poco más contingente este año, visibilizar el deporte paraolímpico y los músicos nuevos. Cuando me invitaron me dijeron que era para darle espacio a artistas nuevos que se esfuerzan cada día por sus proyectos. Poder mostrar eso fue un honor para mí”.

Sus metas para el 2022

“La idea de este año es tocar en vivo, estamos trabajando para ese show, las fechas dependen del contexto sanitario pero la meta es tocar en vivo y hacer el lanzamiento de este disco, colaborar también con otros artistas”.

“Mi sueño es colaborar con Nicole, es la artista chilena que más me identifica, siento que conectaría muy bien con ella”.

International Songwriting Competition

La canción destacada de este disco se titula “Luz” y fue premiada en la categoría “Latín Music” en International Songwriting Competition, competencia que contó con jurados como Dua Lipa y Coldplay, entre otros.

“Fue tremendo, cuando me enteré que existía este concurso dije realmente está Coldplay y Dua Lipa de jurado y me puse a investigar es uno de los concursos de composición más grandes del mundo y cada año tiene jurados tremendos. Y ahí “Luz” iba avanzando las etapas, mi canción quedó finalista con mención honrosa, un reconocimiento a lo musical”.

El apoyo de su hermano Daniel

“Sabemos trabajar de una forma profesional, él entiende que es en pro del proyecto, logramos un equilibrio muy bonito que hemos podido lograr trabajando en este disco”.

Su música

“Me gustaría transmitir mensajes enfocados en la salud mental, es un tema que está súper presente, es importante ponerle atención a eso. La salud mental engloba muchas cosas, el amor propio, el autoconocimiento y esas temáticas me motivan mucho y a la gente le hacen bien. Me han escrito diciendo está canción me ayudó, me acompañó en terapia, cosas que son súper inspiradoras. Seguiré escribiendo de esas temáticas”.

“Hacer canciones es terapéutico, pones atención a lo que estás sintiendo, traduces esa emoción en palabras. Cada vez que uno hace una canción es un ejercicio de autoconocimiento”.