Miranda!: "De Gustavo Cerati nos quedó su respeto enorme al escenario y la audiencia"

En entrevistas Bio Bio Tv, Miranda! nos cuenta de su historia musical y el reencuentro con nuestro país el próximo año de la mano de su último disco.

Los inicios de Miranda!

Alex: “Iniciamos hace unos 20 años tocando nuestras canciones, primero teníamos un grupo de covers, luego yo compuse un par de canciones originales y se las mostré a Juliana, a ella le gustaron y así fue que iniciamos. Tuvimos una carrera que fue dando resultados casi al momento que nos presentamos”.

Imán

Alex: “Imán es importante, fue la primera canción que cantamos juntos, era la predilecta nuestra, la canción con la que nos dábamos a conocer. Tuvimos la fortuna de que Gustavo Cerati la votara como su canción preferida en una encuesta prestigiosa de un diario local y eso fue un empujón muy grande. Me lo tomé como un diario íntimo, pinta como yo me siento con distintas relaciones que había tenido y situaciones que he atravesado, escribí a corazón abierto”.

Su relación con Gustavo Cerati

Juli: “Fue un momento muy emotivo para nosotros, era muy cercano Gustavo, nos cruzábamos un montón, fue muy cercano. Vino a un ensayo típico nuestro, tenía muchas ganas de hacer música, curiosidad, de ver cómo lo hacíamos nosotros. Eso me dejó impreso: de mantener la frescura y la curiosidad. Ese interés que tuvo por una banda tan chiquita en ese momento, me pareció un gesto enorme”.

Alex: ”Es mi ídolo, escucho su música desde muy chico y lo considero influencer. Era bastante increíble, él lo hacía de una manera tan natural que costaba dimensionarlo después. Él vino a cantar con nosotros en el Teatro Ateneo, vino a ensayar con nosotros, a probar sonido, hizo el show y se quedó hasta que terminó. Se tomó todo el tiempo para dedicarse, un respeto enorme al escenario y a la audiencia”.

Mocactrices

Juli: “Nos gusta algo más que la música, al menos en mi caso no me obsesioné con la ejecución musical en los shows, me distraje con la parafernalia del pop, por eso nos quedamos en este estilo, salirnos un poco de la situación de hacer música y montar una fantasía. Nos creemos mocactrices: modelos, cantantes y actrices”.

El éxito de “Don”

Alex: ”Don fue la canción que nos allanó el camino para tocar en escenarios más grandes. Lasa radios las empezaron a programar y pasamos de tocar en un teatro de 700 personas a uno de 3.000. En Chile pasamos de Blondie al Festival de Viña del Mar. Nos abrió la puerta al gran público”.

Su experiencia en el Festival de Viña del Mar

Juli: “Recuerdo la estela que tuvo eso. La experiencia fue increíble, la súper producción que implica. No podíamos creer la cantidad de gente, no habíamos visto tantas pantallas en nuestra vida. Actuamos y fue como una burbuja pero nos quedó como recuerdo de años y años que nos mencionan que estuvimos ahí. El hito de haber tocado ahí”.

Alex: “El monstruo fue muy bueno con nosotros, nos trataron muy bien, la gente estaba contenta que estuviéramos ahí, sentimos que se engancharon mucho con la propuesta. Es un reconocimiento y un premio muy grande más allá de los recuerdos que nos llevamos. Recordamos las ovaciones. No escuchaba a los animadores pero nos dábamos cuenta que ganamos el premio cuando nos lo pasaban”.

El regreso a los escenarios y a Chile

Juli: “Ahora viene la parte que más nos entusiasma porque podemos unir todo y presentar el disco en vivo con la emoción que nos da siempre un disco nuevo. Queremos cantarlo y bailarlo con nuestros fans. Estamos como nenitos con juguetes con la emoción de volver a cantar, es muy emocionante”.