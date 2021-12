Mariel Mariel y La Morena: "Es un homenaje a nuestras pieles, a la seguridad y la autocontemplación"

Precursora del feminismo en Chile y fundadora de la Matria Fest, Mariel Mariel se encuentra trabajando en su cuarto álbum “La Batalla” donde demuestra su facilidad para adaptarse a varios estilos musicales.

De su nuevo trabajo se desprenden las canciones “En la cancha” y “La Morena” dos canciones significativas en su historia como mujer poderosa.

Revisa su entrevista para Bio Bio Tv.

¿Por qué Mariel Mariel?

“Mi nombre acá en Chile es poco común, entonces decidí tomarlo como mi nombre artístico. Cuando legué a México, era la era del Myspace y me lo puse dos veces porque era la opción que me lo permitía, entonces como que ellos me bautizaron”.

“Tiene que ver con aumentarse y con ser hija de mi misma. Me llamo Mariel de nombre y apellido porque me he aprendido a construir de una manera muy resistente. Es un homenaje al proceso de autocriarme”.

La Matria Fest

“Es un proyecto especial para mí que tiene que ver con haber regresado de este viaje largo a fines de 2016. Me encontré con un panorama que no me terminaba de cerrar y que tiene que ver con las razones por las que me fui de Chile”.

“Había poca oferta de shows de mujeres con mis amigas empezamos a tener este nivel de conversación, terminamos marchando por la calle diciendo necesitamos nuestro lugar por miles de razones, también en la música”.

“Para mí es importante escuchar algo que me resuene, sobretodo pensando en las niñas que crecen con sus súper ídolos. La Matria empezó como una fonda y hemos crecido de manera digital también y a fines de 2019 hicimos nuestro primer festival masivo. Seguimos promoviendo músicas de todos los niveles de trayectorias, vamos paso a paso”.

Su carrera

“Yo hago una fusión constante, me gusta mucho la música latina, la música tropical, lo afro, supe, R&B. Hago música alternativa, pero he pasado por facetas más rockeros: Pasearme por todos estos lugares me ayuda a crear un estilo propio y proponer una música diferente, propositiva”.

En la Cancha

“Refleja un momento importante en mi carrera cuando recibí el Premio Pulsar y Tuva la oportunidad de hacer una denuncia por abuso”.

“Llegué a Chile, abrí los diarios y seguían pasando las mismas historias que me ocurrieron a mí, entonces aproveché de dar esa vuelta para rescatar mi historia, ponerla en mi lugar, sanarme y aprovechar de sanarnos. Tiene que ver con un “pa´que me invitan si saben cómo me pongo“”.

“Yo guardé mi historia mucho tiempo, cada quien sabe cuando es su momento de sentirse segura y saber si quiere contar la historia para ayudar a que otras personas se sanen porque eso se retroalimentar”.

“Ahora está a muy flor de piel la cancelación y la funa, a mí me gustaría que fuera un poco más reflexivo y todo en el lenguaje de lo no violento”.

“Todas tenemos una historia”.

La Morena

“Es un homenaje a nuestras pieles morenas, a la seguridad, a esos momentos de autoconteplación, auotgoce. No tienes que ser morena para ser la morena. Este personaje es una mujer segura desde su tranquilidad. Cuando decimos “esto es lo que quiero hacer, pa´allá quiero ir, y qué me importa, yo lo voy a hacer igual, yo voy a buscar lo que me hace feliz” esa es la morena”.

“Tiene una vibra tranquila, un flow, un tempo, cantado en una voz susurrada y de encontrar esos momentos en que uno se siente plena”.

Lollapalooza

“He hecho el ejercicio desde que volví a Chile. Me ponía a contar en los carteles de todos los eventos que eran mayoritariamente de mujeres y de hombres y estaba muy desequilibrada la balanza. Hace 2, 3 años no existíamos”.

“No todas tenemos el mismo discurso, pensamos distinto y eso es lo que queremos ir contando en los escenarios”.

Su carrera en México

“Viví mucho tiempo en ese puente de dos lugares que conectan. Es un regalo la recepción de la escena musical Mexicana. A veces nuestros sueños no se pueden encontrar en el lugar en el que uno viene. Me encanta el público mexicano tan perceptivo a los distintos lenguajes, a la distintas propuestas, se ha generado una hermandad”.

Su cuarto álbum: La Batalla

“Es el disco que viene, han salido varias canciones. No me puedo creer que tengo una canción con Cecilia la Incomparable, mi gran ídolo, para mí como artista e interprete es lo más grande”.