Renato Munster y Rodrigo Muñoz: "En el teatro tenemos la oportunidad de mostrar otras facetas"

¡Es hora de volver al teatro! y qué mejor, que de la mano de “Sin Contacto” una comedia explosiva dirigida por Vanessa Miller y protagonizada por Renato Munster y Rodrigo Muñoz.

Una comedia sobre el enfrentamiento de dos polos opuestos. Cuando uno no soporta a nadie y el otro está dispuesto a acabar con todo, solo hay lugar para una disputa en cuenta regresiva sobre la forma de ver el mundo hasta su máxima ebullición.

La obra conectada con la realidad mundial, se podrá presenciar del 12 de noviembre al 11 de diciembre en el Teatro Mori del Parque Arauco.

En cuanto a las funciones, estas serán de jueves a sábado a las 21.00 horas. Las entradas las podrás adquiirir mediante el sistema Punto Ticket.

Para darnos más detalles sobre este nuevo estreno, visitaron el estudio de Bio Bio Tv, Renato Munster y Rodrigo Muñoz.

Sobre la pandemia

“Fue triste para nuestra área cultural, para el teatro. Se vive cuando se está con el público. No tuvimos apoyo de ningún tipo, no existió un ministerio de la Cultura. No pedimos plata, pedimos trabajar”.

“En Chile somos inmediatistas, pensamos que lo más importante es lo comercial y no lo espiritual”.

Sin Contacto

“Los personajes son súper antagónicos, tratan de conquistarse constantemente”.

“Ensayar por zoom es cansador. La Vane Miller es súper exigente, tiene un sello femenino y empoderado”.

“Fue un trabajo súper intelectual. Nos sacaron de nuestra zona de confort. Estamos apretando teclas que son distintas, en el teatro tenemos la oportunidad de mostrar otras facetas”.

“Nos hicimos amigos hace 21 años haciendo la obra “Sin vergüenza”, después hicimos una compañía y trabajamos juntos. Después de tantos años juntos han pasado muchos equipos, elencos y amigos, hemos pertenecido juntos. Hay una química que es difícil de romper”.

“Es una oportunidad para volver a los espectáculos en vivo. Es una obra moderna. El público se merece al teatro y el teatro se merece al público”.