Daniel Guerrero, Ex La Sociedad: "Jamás pensé que iba a promocionar una canción con Carlos Caszely"

Directamente desde Valdivia, Daniel Guerrero, cantante, compositor, productor y ex líder de La Sociedad,

regresa con el sencillo “Gol de Caszely” que combina sus dos pasiones: la música y el fútbol.

Una canción que es un viaje a la memoria que comienza con un relato futbolístico real, realizado por su padre y que apareció en medio de la composición del single, en un cassette.

Carlos Caszely el icónico jugador de Colo Colo es la inspiración de este hit futbolístico que celebra la trayectoria de un ídolo deportivo.

Daniel Guerrero visitó el estudio de Bio Bio Tv y nos entregó más detalles de este nuevo lanzamiento entre conversaciones de fútbol y música”.

“Terminé realizando este homenaje a mi ídolo futbolístico de pequeño que es el gran Carlos Humberto Caszely”.

“La canción parte con un relato de mi viejo hablando de mi, como que yo estoy entrando a la cancha con Colo Colo y sale mi voz con 5 años gritando Caszely, es una manera de demostrar que está devoción nace conmigo. Esto le dio un valor más emotivo”.

“Yo sé que esto me convierte en uno de los fans más grandes de la historia, pero no me molesta, Caszely lo vale. Es mi ídolo, esto nos ha hecho cómplices”.

“Abro la videollamada y veo a Carlos Caszely con su señora, me contó que había escuchado la canción y que se había emocionado mucho”.

“Cuando yo conocí a Caszely acá en Stgo mi papá había fallecido hace un mes y viendo sus trofeos, yo emocionado, de repente miro a Carlos y le digo “Mi papá estaría feliz aquí” y me dice: “Tienes que traerlo”, le digo “No, mi papá falleció”. Me abrazó y me dijo “Entonces está junto al mío, viéndonos a los dos”.

