Ricardo Castro, Grupo Altamar: "Nos gustaría ser parte del Festival de Olmué"

En Septiembre, un capítulo especial dedicado a la música folclórica chilena de la mano del Grupo Altamar.

La agrupación ha ganado los mayores festivales nacionales con apartados folclóricos, incluyendo el Festival de la canción de Viña del mar, -en dos oportunidades- y el Festival del Huaso de Olmué.

Con una cueca que le canta al amor, al desamor y al paisajismo, los integrantes de este grupo han sido pioneros en sus presentaciones públicas, incluso incluyendo instrumentos como el bajo en su banda, algo que no se había pensado para este tipo de música.

Revisa la entrevista a Ricardo Castro, Voz y Percusión del Grupo Altamar.

“Hay 25 autores chilenos que quisieron compartir su música, su talento con nosotros y los incluimos en este disco”.

“Este año fue emocionante porque tuvimos una presentación el 11 de septiembre. Una doble emoción, pudieron compartir con nosotros nuestros amigos y familiares y pudimos reencontrarnos como agrupación”.

“En nuestro país a la gente no le gusta la cueca porque no la baila. Nadie ama lo que no conoce, lamentablemente el chileno es poco nacionalista. Estamos en un país que no ama profundamente sus raíces”.

“Hicimos escuela en esto”.