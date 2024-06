Bárbara Huidobro y los problemas auditivos: "Lo ideal es realizar un estudio a cada niño que nace"

Según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), aproximadamente 430 millones de personas experimentan problemas auditivos y requieren algún tipo de rehabilitación. En este sentido, el impacto de prácticas auditivas poco seguras en la vida cotidiana moderna podría afectar a más de 1.000 millones de jóvenes adultos.

Más aún, se espera que para el 2050 la cantidad de personas con algún grado de pérdida auditiva aumente a cerca de 2.500 millones.

En una nueva edición de Entrevistas Bio Bio Tv, se conversó con Bárbara Huidobro, otorrinolaringóloga de la Red de Salud UC CHRISTUS y miembro de la Sociedad Chilena de Otorrinolaringología, quien en esta oportunidad entregó orientaciones respecto de los problemas de audición y las claves para su prevención.

Antecedentes históricos

“Las razón de por qué este es un tema tan importante al día de hoy es porque aparece de forma más frecuente”, comentó la especialista.

“Históricamente a los niños no los testeábamos para el tema auditivo y nos dábamos cuenta un poco tarde que estaban escuchando mal y en eso no quedaba el registro”, agregó.

“Como todos sabemos, la expectativa de vida ha aumentado muchísimo”, y agregó que “el hecho de que vayan aumentando la cantidad de gente adulto y adulto mayor, obviamente aumenta la posibilidad de personas con pérdida de audición, ya que uno de los factores de riesgo más importante es el envejecimiento”.

A lo anterior, “si sumamos también la exposición a ruido, porque con la era digital también tenemos acceso a muchas cosas que tenemos que escuchar con audífonos, la exposición y el envejecimiento hace que mucha más gente presente este tipo de problema”, enfatizó.

“Se sabe que uno a dos de cada mil recién nacidos tienen problemas de audición, una cifra que aunque parece poco, igual es harto en relación a la cantidad de niños que nacen hoy en Chile”, sostuvo.

“Si uno no hace un test específico, la pérdida de audición se detecta más o menos como a los dos o tres años de edad, cuando ya estamos un poco tarde para hacer algunas cosas”, por lo anterior, “lo ideal es que a cada niño que nace hoy en Chile y en cualquier parte del mundo, se le haga un estudio auditivo al nacer”, comentó.

“Un niño que no ha recibido estímulos auditivos porque no los escucha y eventualmente nosotros no nos hemos dado cuenta, ya sea con audífonos o con un implante coclear, ese cerebro ya no es capaz de recibir esa información porque ya las áreas que estaban destinadas a eso están modificadas”, argumentó.

Importancia de la prevención

“Hay que estar alerta si hay alguien en la familia con pérdida de audición, pero tampoco hay que quedarse tranquilo”, señaló.

“Hay varias enfermedades crónicas que se han asociado como un factor que suma, se ha estudiado a la diabetes, al hipotiroidismo, enfermedades autoinmunes como lupus, artritis, y que son, en el fondo, parte de los antecedentes de riesgo”, comentó.

En relación a la exposición a ruido, “claramente en la medida que nosotros nos protejamos del ruido, de la cantidad y de la intensidad, vamos a proteger nuestros oídos”, enfatizó.

Te invitamos a ver la entrevista completa en Bío Bío Tv.