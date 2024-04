Héctor Pastén, el "Einstein" chileno: "Mi hallazgo abrió una discusión sobre matemática que no había"

Logró finalizar su carrera en la mitad del tiempo estimado según la malla curricular, lo que le permitió comenzar su segundo doctorado a la edad de 21 años. El chileno proveniente de La Unión logró resolver un enigma de casi un siglo de antigüedad y posicionar la mirada del público en las matemáticas.

En una nueva edición de Entrevistas Bio Bio Tv, se conversó con Héctor Pastén, académico de la Facultad de Matemáticas de la Universidad Católica, quien entregó detalles de su asombroso currículum y su reciente descubrimiento que lo posicionó a nivel internacional.

Los inicios en el mundo de los números

“Siempre me gustó resolver problemas de todo tipo, y en la enseñanza media logré descubrir mi pasión por las matemáticas cuando mis profesores de ese entonces me llevaron a mis primeras olimpiadas”, explicó Pastén.

“Cuando llegué a la universidad tuve la oportunidad de avanzar más rápido, por supuesto, cumpliendo todos los requisitos que implicó llevar un ritmo de diez ramos por semestre”, aseveró.

“Cuando cursaba el pregrado encontré mi primer trabajo en un preuniversitario, donde a pesar de no tener un título y llevar la misma edad que mis alumnos, logré validar mis conocimientos y ejercer en la docencia”, explicó.

“Mi primer doctorado también lo realicé más rápido y después del segundo realicé mis primeros trabajos en la Universidad de Harvard, y allí me convertí en un académico”, agregó.

“Tengo la suerte de que la habilidad que me tocó coincide con lo que me gusta, y ello me ha permitido potenciarla”, sostuvo.

El enigma de casi un siglo

“Entre el 2011 y 2012 comencé a trabajar en la conjetura ABC, una fórmula que no viene sola y trae varios problemas interconectados”, explicó el académico.

En ese sentido, dijo que “en una trayectoria de más de diez años logré adquirir las herramientas que me permitieron formular una teoría y resolver un problema matemático de casi un siglo”.

“Este problema forma parte de muchos que espero descubrir”, aseveró.

En este contexto, enfatizó que “lo importante es que mi descubrimiento generó una discusión en torno a la matemática abstracta que no habíamos experimentado, ello nos dice que el público está interesado y que necesitamos más espacios para este tipo de conversación”.

