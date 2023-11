Chilena fue reconocida como icono de la ingeniería en Metro de Londres: "Es un honor estar ahí"

El Metro de Londres y la Real Academia de Ingeniería reconocieron a la chilena Bernardita Lara Martínez como un ícono de la ingeniería, renombrando una de las estaciones del transporte con su nombre durante todo el mes de noviembre.

Frente a este importante hito, Bernardita participó en una nueva entrevista de Bío Bío TV, donde se busca destacar a los chilenos que han alcanzado relevancia a nivel planetario.

La ingeniera informática, que se desempeña como docente en la Universidad Andrés Bello, sede de Viña del Mar, sostuvo que “es un honor estar ahí, en el mapa de los íconos de la ingeniería”.

Asimismo, agregó que enterarse “fue una emoción gigante. Me mandaron un mail hace como un mes aproximadamente. Yo pensé que era un Spam. Estaba en una situación compleja a nivel familiar (…) Me llega este mail y dije ‘qué onda, esto no debe ser verdad’“.

Además, comparó al Reino Unido con nuestro país. “Ellos destacan constantemente a sus ingenieros como superhéroes. No sé si hacemos eso acá, no sé si hablamos de los ingenieros como que estamos colaborando con algo es especifico. Por mucho tiempo se habla de deportistas, de un reality, no de los ingenieros“, dijo.

En ese sentido, comentó que “aunque sea sólo un mapa, aunque se pongan de acuerdo dos instituciones específicamente para destacar a personas en su rubro, es muy potente el impacto y la gente empieza a averiguar de ti“.

“Muchos chilenos que así ‘y por qué tú’ y empiezan a averiguar y después llegan a las redes sociales a felicitarte, a brindar cariño, respeto”, agregó.

Ingeniería en Chile

Bernardita Lara reflexionó que esta iniciativa “se podría repetir en Chile (…) pero si esto es temporal es muy difícil que se acuerden constantemente de uno. Pero, tenemos que visibilizar a todos nuestros talentos, al deportivo, artísticos, científico“.

En la misma línea, reveló que “conozco a muchos ingenieros que se fueron a trabajar afuera porque acá no había trabajo en investigación y desarrollo; muchas veces a las mujeres en investigación se les paga menos que a los hombres. Tampoco hay oportunidades para investigar, falta financiamiento“.

Por otra parte, es importante mencionar que durante su carrera no sólo ha sido reconocida como uno de los íconos de la ingeniería, ya que ha ganado multiples premios. Algunos de ellos son Chilena innovadora del año, Inventora del año, y estuvo dentro de las mujeres líderes en 2018 y 2020.

También, en el último tiempo, se ha mantenido trabajando en “poder poner a disponibilidad la información, los datos, el conocimiento que se genera de esos datos para poder detectar cardiopatías congénitas de forma prenatal”.

Aquello por una experiencia persona. Los doctores le comentaron que su hijo sobreviviría al nacer porque poseía una cardiopatía. Sin embargo lo operaron a corazón abierto, y hoy, a sus dos años de edad, es una de sus mayores alegrías.

