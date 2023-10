Fotógrafo chileno gana su 66° premio internacional: "Monitoreo los paisajes para ver cuándo viajar"

Comenzamos un nuevo ciclo de entrevistas donde conversaremos con chilenos destacados a nivel mundial quienes están generando grandes desarrollos a nivel internacional en diversas áreas.

En esta edición conversamos con Francisco Negroni más conocido como el “cazador de volcanes”, destacado fotógrafo nacional que ha alcanzado más de 65° premios internacionales con sus capturas.

De hecho, durante esta jornada, los Weather Photographer Awards 2023, organizados por la Royal Meteorological Society, premiaron al chileno Francisco Negroni con el mayor reconocimiento en la categoría “Fotógrafo del año”, por su fotografía: “La nube perfecta”.

Otra de sus destacadas obras es la fotografía que tomó al Volcán Villarrica, captura que le tomó 15 noches en conseguir.

“Fue un maravilloso despertar, lo recibí en la mañana, estaba esperándolo, tengo una cuenta y tenía la esperanza de ser uno de los ganadores. El Volcán Villarrica es un ícono que todos conocen”, explica.

Sobre sus inicios como reportero gráfico, asegura no haber conocido las premiaciones sobre las fotografías de naturaleza y paisajes. “Participé, fue muy bueno par mí, recibí la noticia de que obtuve el premio mayor “Ganador absoluto”, para participar por primera vez fue una alegría increíble, fue lo que motivó a seguir dando a conocer mi trabajo y estar vigente”, comenta sobre su carrera.

“Muchos piensan que es casi azar, hay mucho trabajo detrás, no soy el único pero en mi caso siempre estoy monitoreando los volcanes, paisajes para ver cuando me conviene viajar. Para esta fotografía la Alerta Amarilla estuvo durante casi todo el año pasado (Dic, 2022), empezó a incrementarse la actividad en el cráter, eso fue lo que hizo que me la jugara con todo, pasé más de 10 noches durmiendo dentro del auto, en una de las noches vi este hermoso fenómeno que ha dado hermosos resultados y sigue ganando premios”, dice sobre esta destacada obra.

El destacado fotógrafo comenta que fue el Volcán Llaima el que lo llevó a enamorarse de las fotografías a volcanes. “Para mí son la expresión máxima de la naturaleza”, asegura.

Cuando comenzó a estudiar fotografía su sueño era ser reportero gráfico. Trabajó más de una década para medios de prensa nacional e internacional. “La más trágica fue el terremoto, cubrí el conflicto mapuche, giras presidenciales, deportes, tragedias, entonces no es algo de lo que me sienta orgulloso de recordar, nos toca ver cosas muy duras que no podemos fotografiar que nos queda en la retina y en el corazón. Me dolió alejarme de la fotografía de prensa pero en las de paisaje encontré la paz que necesitaba. No me arrepiento de haberme ido del fotoperiodismo”, cierra.

Una de las fotografías que recuerda haber tomado en medio de un ambiente desolador, es la que capturó en Dichato. “Duele un poco recordar las cosas que uno vio durante el terremoto, fue algo bien desgarrador. Fue bueno haber escapado de ese mundo”, comenta sobre sus vivencias en medio de su labor. “El silencio roto por el llanto es algo que no puedes fotografiar, las guardas pero no las puedes hacer”, dice sobre la elección ética que se debe tomar en medio de momentos de sufrimiento.

¿Cuál es su fotografía favorita?

Negroni comenta que “El grito del dolor”, fotografía que tomó cuando ocurrió el incendio de las Torres del Paine, en la imagen se puede ver un guanaco gritando. “Es muy expresiva, es conocida en el mundo, muestra un guanaco sobre una loma que está en una actitud de grito, con la boca abierta. Dio la vuelta al mundo, fue portada de medios internacionales. Es muy fuerte, reflejaba lo que estaba pasando en ese momento. Buscando a su familia o guanacos sobrevivientes, fue una muy buena experiencia o fotografía, expresa lo que yo quería mostrar”, dice.

En medio de la entrevista se refirieron a cómo la inteligencia artificial ha afectado a la industria de la fotografía.

“Causa debate en el mundo, sobretodo en los concursos internacionales”, dice Negroni.

“Quizás va a llegar un momento donde se pida al software que cree la imagen y la inteligencia artificial lo va a hacer. Yo he quedado con la boca abierta, no tienes dudas de que son fotos reales. No hay que pensar catastróficamente pero para muchos ámbitos va a ayudar pero también perjudicar”, explica sobre este debate.

Revisa la entrevista completa en Bío Bío Tv junto al destacado Fotógrafo Francisco Negroni.

Para más información visita www.francisconegroni.com.