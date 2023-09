Chilena que ganó "Óscar de la Astronomía": "Podemos hacer cosas si nos entregan las herramientas"

Comenzamos un nuevo ciclo de entrevistas donde conversaremos con chilenos destacados a nivel mundial quienes están generando grandes desarrollos a nivel internacional en diversas áreas.

En esta oportunidad conversamos con quien ganó el Óscar de la Astronomía “New Horizons Prize In Physics 2024”, Laura Pérez, Académica del Dpto. de Astronomía de la U. de Chile e investigadora del Centro de Astrofísica CATA.

“La gracia de este premio es que destaca la carrera de científicos jovenes que han hecho contribuciones a la física y a la astronomía. Hemos trabajado en distintas cosas que han empujado el conocimiento de las ciencias planetarias”, comenta la científica.

La galardonada académica comentó además cómo fue cuando la llamaron para contarle sobre el premio. “Pensé que tenía que participar en un comité y trabajar más, le dije que no podía en este momento hablar con él. Me responde que es algo bueno, yo creo que se dio cuenta que le estaba haciendo el quite. Me contó que junto a otros tres galardonados habíamos recibido este premio. Me emocionó mucho, no me lo esperaba, me sentía fuera de lugar”, asegura sobre la selección.

“Me contó que habían leído nuestros papers, fue bonito escuchar que esta eminencia había visto mi trabajo”, cuenta.

Sobre la astronomía y los telescopios dice: “Se instalaron en Chile, eso te muestra que podemos hacer cosas si nos entregan las herramientas. Tenemos la oportunidad y la hemos aprovechado”, comenta Laura Pérez.

Y agrega que los pares revisan sus trabajos lo que permite que los estudiantes desarrollen sus carreras en proyectos que tienen un impacto social.

“Cada uno de esos distintos objetos están desperdigados en nuestra galaxia, son los discos protoplametarios que yo estudio y que es material, gas y polvo que orbita una estrella cuando se está formando. El sol también lo tenía y así se formaron los planetas. Todos los procesos físicos de esa evolución no estaban 100% entendidas, el sol ya se formó, nos queda mirar otras estrellas”, explica sobre las investigaciones científicas que realiza.

Además asegura que “el telescopio Alma nos abrió los ojos al estudio de estos objetos”.

Sobre la diversidad dice que pueden tener un origen en su formación. “Hay un proceso que forma cosas distintas, es interesante que la carrera ha continuado avanzando, ahora hay predicciones que explican esta variedad por un planeta ya formado que se va carcomiendo el material a la medida que crecen, eso nos dice nuestra teoría. Estamos buscando esos protoplanetas”, dice.

Laura Pérez nos comentó también sobre sus inicios, su vida en Venezuela y su retorno a la patria. “Mis papás querían volver a su país, para mí fue difícil adaptarme, la cultura era distinta”, comenta.

También se refirió a la importancia de incentivar la curiosidad de los niños.

“Es bonito pensar que puedan haber carreras donde no hubieran grandes obstáculos, porque uno escucha a las mujeres en una generación atrás, siendo las primeras en algo, rompiendo estos techos de cristal. Había mucho apoyo, somos pocas, nos notamos.