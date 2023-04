Luis Moreno Ocampo y el Juicio a las Juntas: "Muchos del Poder Judicial apoyaban al Gobierno Militar"

En una nueva edición de Entrevistas Bio Bio TV nos acompaña el abogado, ex fiscal de la Corte Penal Internacional y ex fiscal adjunto del Juicio a las Juntas, Luis Moreno Ocampo, quien cumplió un rol clave durante la dictadura argentina y la transición a la democracia.

Una escenario que es retratado en la galardonada película “Argentina, 1985” donde uno de los personajes principales justamente se inspira en Moreno y se explica cómo se desarrolló este proceso judicial que implicó al ejército trasandino.

1985 y la dictadura en Argentina

“En Argentina había censura absoluta, la película muestra bastante bien eso y relata el momento en que los jueces deciden tomar el caso y empezar el juicio. En el país mucha gente del Poder Judicial apoyaba al Gobierno Militar”, expresó.

Y agregó: “Nunca había hecho un juicio. Yo estaba obsesionado con cumplir mi rol y no lloré nunca. Estábamos mentalizados con conseguir en 4 meses las pruebas y nadie creyó que íbamos a hacerlo, esa fue la gran transformación. Nunca se imaginaron que en 4 meses íbamos a producir 2000 testigos”.

“En Argentina lo normal era que la élite usara a los militares para ganar el poder. Los jueces nos exigieron a los fiscales precisión de los hechos y la primera tarea fue buscar los ocurridos en todo el país a lo largo del año. El plan fue mostrar el sistema a través de los casos particulares”, planteó.

E insistió: “Lo primero fue probar los secuestros. Las víctimas que habían sobrevivido nos contaron las torturas y de otros que habían visto. Eso ocurría en centros de detención que estaban en cuarteles militares o en barajes policiales. Esto obedecía a ordenes centrales. La responsabilidad primaria era del ejército”.

La situación en América Latina

“Casi 50 años después en términos de números no hay tanta diferencia, en Chile han juzgado a más de 800 personas y en Argentina a más de 1000. La gran diferencia fue el Juicio a las Juntas, que fue cirugía mayor al día siguiente y por 5 meses, cada día, la gente escuchaba testimonios de personas que habían sido víctimas. Eso transformó la cultura”, sostuvo.

Por otro lado, el abogado también se refirió a las implicancias de la Corte Penal Internacional y enfatizó que “una orden de arresto tiene varios impactos, es una restricción al poder. Tenemos que inventar un modelo de coexistencia mundial o nos morimos todos”.

Además se refirió al contexto actual de Latinoamérica en diferentes materias. “La violencia económica del crimen organizado es la más peligrosa porqué no tenemos herramientas para enfrentarla. Lo puedes controlar por el dinero básicamente y hacer investigaciones buenas. Lo que está faltando es una estrategia regional, Estados Unidos no la va a proveer porqué no tiene y tenemos que inventarla”.

“Venezuela es una dictadura con una cierta carcasa democrática pero no. Los jueces fiscales hacen lo que dice el régimen, lo que pasa es que no matan a la gente ahora, si torturan y usan a los jueces para arrestar masivamente. Una cosa interesante de los refugiados venezolanos es que Latinoamérica los recibe. Colombia ha recibido más de 2 millones, es generosísima. Pero digamos que hay un problema serio”, cerró.

